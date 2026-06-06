/जमील जमाली वाला क्लाइमैक्स नहीं… इन सीन्स को देखने के बाद अटकी थीं फैंस की सांसे, ‘धुरंधर 2’ के लिए बने गेम चेंजर

रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होते ही लोगों ने इसके कई सीन को रिपीट मोड में देखना शुरू कर दिया है. वहीं इस फिल्म को दोबारा देखने के बाद भी लोग रणवीर और बाकी कलाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म ने थिएटर रन के दौरान एक नया इतिहास रच दिया था. वहीं ओटीटी पर फिल्म स्ट्रीम होने के बाद से सोशल मीडिया पर इसके वायरल सीन को लेकर फिर से बात शुरू हो गई है.
रणवीर सिंह के फैंस इस बात से हैरान हैं कि वो कैसे इतनी शिद्दत से 'जसकीरत' और 'हमजा’ दोनों के किरदारों को निभा सकते हैं. इस फिल्म में उनकी एक अलग ही एक्टिंग रेंज दिखाई दी, जिसने न सिर्फ दर्शकों को, बल्कि कई डायरेक्टर्स को हैरान कर दिया. रणवीर के दोनों किरदारों में उनका गुस्सा, उनकी ताकत, दिल टूटने का दर्द और उनका ठहराव ने लोगों को स्क्रिन से बांधे रहने पर मजबूर कर दिया.
इस फिल्म में कई ऐसे सीन और डायलॉग्स थे, जिन्होंने सीधे लोगों के दिल पर वार किया और लोगों को स्क्रिप्ट की गहराई से जोड़े रखे. वहीं ओटीटी पर फिल्म के दोबारा स्ट्रीम होने के बाद, इसके कई सीन फिर से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिसमें लोगों को ‘जसकीरत’ का इमोशनल अवतार भी काफी पसंद आया. ‘धुरंधर 2’ के इस छोटे से सीन ने लोगों पर गहरा असर डाला. रणवीर सिंह ने इस सीन में अपनी बॉडी लैंग्वेज,चेहरे के हाव-भाव, अपनेपन और अपनों के लिए प्यार को बखूबी बयां किया है.
जसकीरत की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट पूरी फिल्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, जो सभी को झकझोर कर रख देता है. रणवीर सिंह ने इस सीन में एक ऐसे इंसान को पर्दे पर उतारा है जिसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने खत्म हो गई. मगर फिर भी वो सिर्फ चीखने-चिल्लाने या मेलोड्रामा के बजाय, दर्द और अविश्वास को स्क्रीन पर प्रजेंट करते रहे.
हमजा के रूप में रणवीर सिंह के लिए सबसे दर्दनाक सीन आलम की मौत का था, जो परदेश में उनका एक अकेला अपना था. रणवीर ने इस पूरे सीक्वेंस में एक साथ चल रहे कई विरोधी इमोशंस को मास्टरली बैलेंस किया है. बाहर से हमजा खुद को दमदार दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जिस दर्द में टूट रहा होता है, वो ऑडियंस को दिखाई दे रहा होता है.
अब हम बात करने वाले हैं फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग सीन के बारे में, जिसको देखते समय फैंस की जान हलक में आकर रूक गई थी. कहानी में सब कुछ काफी शांत चल रहा होता है कि उसी समय एंट्री होती है जसकीरत के दोस्त पिंडा की, जो स्टोरी में फिर से एक नई जान भर देता है. रणवीर ने इस सीन को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक या लाउड बनाने के बजाय 'ठहराव’ का रास्ता चुनते हैं. वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव करते हैं और छोटी-छोटी खामोशियां ही वो सब बयां कर देती हैं जो उनका किरदार उस वक्त महसूस कर रहा होता है.