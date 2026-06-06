/जमील जमाली वाला क्लाइमैक्स नहीं… इन सीन्स को देखने के बाद अटकी थीं फैंस की सांसे, ‘धुरंधर 2’ के लिए बने गेम चेंजर

अब हम बात करने वाले हैं फिल्म के सबसे इंटरेस्टिंग सीन के बारे में, जिसको देखते समय फैंस की जान हलक में आकर रूक गई थी. कहानी में सब कुछ काफी शांत चल रहा होता है कि उसी समय एंट्री होती है जसकीरत के दोस्त पिंडा की, जो स्टोरी में फिर से एक नई जान भर देता है. रणवीर ने इस सीन को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक या लाउड बनाने के बजाय 'ठहराव’ का रास्ता चुनते हैं. वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में हल्का सा बदलाव करते हैं और छोटी-छोटी खामोशियां ही वो सब बयां कर देती हैं जो उनका किरदार उस वक्त महसूस कर रहा होता है.