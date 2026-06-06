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जमील जमाली वाला क्लाइमैक्स नहीं… इन सीन्स को देखने के बाद अटकी थीं फैंस की सांसे, ‘धुरंधर 2’ के लिए बने गेम चेंजर

Dhurandhar 2 Viral Scenes: इन दिनों रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा रही है, जिसका फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार था. अनकट और रॉ वर्जन को देखते हुए फैंस फिल्म के कई सीन को बार-बार रिपीट करके देख रहे हैं, जो फिल्म के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुए थे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 06, 2026, 09:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:55 PM IST
जमील जमाली वाला क्लाइमैक्स नहीं… इन सीन्स को देखने के बाद अटकी थीं फैंस की सांसे, ‘धुरंधर 2’ के लिए बने गेम चेंजर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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