Advertisement
trendingNow13158555
Hindi Newsबॉलीवुडधुरंधर में एक रोल पाने के लिए हर कीमत चुका गया ये एक्टर, कई महीनों तक दिए ऑडीशन, आखिर में मुंडवाया सिर

'धुरंधर' में एक रोल पाने के लिए हर कीमत चुका गया ये एक्टर, कई महीनों तक दिए ऑडीशन, आखिर में मुंडवाया सिर

Dhurandhar 2 में इन दिनों बाकी सितारों के अलावा शिरानी बलोच का रोल भी लोगों को पसंद आ रहा है. इस मूवी में इस रोल को पाने के लिए बिमल को काफी मशक्कत करनी पड़ी.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिमल रॉय
बिमल रॉय

Dhurandhar 2 Bimal Oberoi: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का हर किरदार लोगों के दिलों में बस गया है. फिर चाहे रहमान डकैत हो या फिर हमजा का रोल निभाने वाले रणवीर सिंह, या फिर जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी. ऐसे में एक और रोल लोगों को खूब भा रहा है इस किरदार का नाम शिरानी बलोच है. जिसका रोल मूवी में बिमल रॉय ने प्ले किया है. हाल ही में एक्टर ने बताया कि उन्हें इस रोल को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे.

कैसा रहा रणवीर-अक्षय संग एक्सपीरियंस?

बिमल रॉय ने 'धुरंधर पार्ट वन' और 'धुरंधर 2' दोनों में काम किया है. हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक्टर ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. रणवीर के बारे में बात करते हुए बिमल ने कहा कि 'वो तो मूवी में पूरी तरह डूबे रहते थे. वो उम्र में भले ही बहुत छोटे हैं लेकिन किसी सीनियर प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं. जिससे हमारे लिए सीन करना आसान हो गया था. वहीं, अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना अच्छा एक्सपीरियंस रहा.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bimal Oberoi (@bimaloberoi)

कई महीनों तक दिया ऑडीशन

इसी दौरान एक्टर ने बताया कि उन्हें शिरानी बलोच का रोल कैसे मिला. बिमल ने कहा कि 'ये रोल उन्हें मिलना आसान नहीं था. कई महीनों तक ऑडीशन देने पड़े. फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट हो चुका था. वो इस किरदार के लिए किसी को ढूंढ रहे थे. मैंने इस रोल को पाने के लिए कई बार ऑडीशन दिया इसके बाद आदित्य धर से मिला. उन्होंने कहा कि तुम्हें दाढ़ी बढ़ानी होगी और सिर मुंडवाना होगा. मैंने तुरंत हां कर दी. क्योंकि ये रोल ही इतना शानदार था.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bimal Oberoi (@bimaloberoi)

11वें दिन रणवीर सिंह की'धुरंधर 2' की दहाड़ से थर्राया बॉक्स ऑफिस, तोड़ा 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड, अब तक चबा चुकी 9 मूवीज

 

करियर का टर्निंग प्वाइंट बना 'धुंरधर'
बिमल ने कहा कि उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट 'धुरंधर' है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दलेर मेहंदी के गाने से की थी. सिंगर उन्हें मुंबई लेकर आए थे. उन्होंने इन्हें 10 हजार के 12 चेक दिए थे. ताकि वो मुंबई में सर्वाइव कर सकें.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar 2Bimal Oberoi

Trending news

Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
Iran Navy
एक तरफ थैंक्यू दूसरी तरफ बर्बरता! ईरान नेवी ने भारतीय नाविकों को तस्कर की तरह घुमाया
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
devendra fadnvis
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई...','भोंदू बाबा' विवाद पर आ ही गया CM फडणवीस का रिएक्शन
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
West Bengal Election 2026
टीएमसी की वो तीन बड़ी ताकत, जिसके दम पर भाजपा को अकेले रोक रहीं ममता बनर्जी !
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने
Iran war
कुछ नहीं था तो, ईरान के नाम दान कर दी भेड़; नन्हे बच्चे भी उठा लाए साइकिल और खिलौने
Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
West Bengal elections 2026
Video: कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में बड़ी साजिश? हावड़ा में मिले 2 बॉक्स बम; मचा हड़कंप
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
IMD weather warning
कभी गर्मी, कभी बारिश...ये मौसम को हो क्या रहा है? सोमवार को कैसा रहेगा हाल
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत
Petrol pump
भारत में पहली बार किस शहर में खुला था पेट्रोल पंप? तब कितनी थी तेल की कीमत