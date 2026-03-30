'धुरंधर' में एक रोल पाने के लिए हर कीमत चुका गया ये एक्टर, कई महीनों तक दिए ऑडीशन, आखिर में मुंडवाया सिर

Dhurandhar 2 Bimal Oberoi: आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' का हर किरदार लोगों के दिलों में बस गया है. फिर चाहे रहमान डकैत हो या फिर हमजा का रोल निभाने वाले रणवीर सिंह, या फिर जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी. ऐसे में एक और रोल लोगों को खूब भा रहा है इस किरदार का नाम शिरानी बलोच है. जिसका रोल मूवी में बिमल रॉय ने प्ले किया है. हाल ही में एक्टर ने बताया कि उन्हें इस रोल को पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे.

कैसा रहा रणवीर-अक्षय संग एक्सपीरियंस?

बिमल रॉय ने 'धुरंधर पार्ट वन' और 'धुरंधर 2' दोनों में काम किया है. हाल ही में दिए इंटरव्यू में एक्टर ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना दोनों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. रणवीर के बारे में बात करते हुए बिमल ने कहा कि 'वो तो मूवी में पूरी तरह डूबे रहते थे. वो उम्र में भले ही बहुत छोटे हैं लेकिन किसी सीनियर प्रोफेशनल की तरह काम करते हैं. जिससे हमारे लिए सीन करना आसान हो गया था. वहीं, अक्षय खन्ना के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके साथ काम करना अच्छा एक्सपीरियंस रहा.'

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कई महीनों तक दिया ऑडीशन

इसी दौरान एक्टर ने बताया कि उन्हें शिरानी बलोच का रोल कैसे मिला. बिमल ने कहा कि 'ये रोल उन्हें मिलना आसान नहीं था. कई महीनों तक ऑडीशन देने पड़े. फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट हो चुका था. वो इस किरदार के लिए किसी को ढूंढ रहे थे. मैंने इस रोल को पाने के लिए कई बार ऑडीशन दिया इसके बाद आदित्य धर से मिला. उन्होंने कहा कि तुम्हें दाढ़ी बढ़ानी होगी और सिर मुंडवाना होगा. मैंने तुरंत हां कर दी. क्योंकि ये रोल ही इतना शानदार था.'

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करियर का टर्निंग प्वाइंट बना 'धुंरधर'

बिमल ने कहा कि उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट 'धुरंधर' है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दलेर मेहंदी के गाने से की थी. सिंगर उन्हें मुंबई लेकर आए थे. उन्होंने इन्हें 10 हजार के 12 चेक दिए थे. ताकि वो मुंबई में सर्वाइव कर सकें.