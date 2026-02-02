'धुरंधर 2' का टीजर कल होगा रिलीज! रणवीर सिंह ने किया टाइम का खुलासा, फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

Dhurandhar 2 Teaser Big Update: फेमस डायरेक्टर आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी पर भी धमाल मचा रही है. इसी बीच डायरेक्टर ने फैंस को 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर बड़ा हिंट दिया है. जिसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई.
Trending Photos
Dhurandhar 2 Teaser Big Update: रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर धमाल मचा रही है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद पहले नंबर पर ट्रेंड कर रही है. अब फैंस को धुरंधर के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है. इसी बीच धुरंधर के फैंस को मेकर्स ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है. 'धुरंधर 2' के टीजर को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर रणवीर सिंह ने फैंस को एक बड़ा हिंट दिया है.
आदित्य धर ने दिया फैंस को हिंट
'धुरंधर' डायरेक्टर आदित्य धर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा 'कल 12:12.' इस स्टोरी को देखने के बाद फैंस को बड़ा हिंट मिला है. फॉन्ट और कलर से यह कन्फर्म हो रहा है कि उन्होंने यह स्टोरी धुरंधर 2 के अपडेट के बारे में ही शेयर की है. इस स्टोरी के कमेंट्स में कई फैंस ने हार्ट-आई और एक्साइटेड फेस जैसे इमोजी भेजे है. क्योंकि 'धुरंधर 2' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार हैं.
रणवीर सिंह ने भी शेयर की स्टोरी
डायरेक्टर आदित्य धर के साथ आज 2 फरवरी को रणवीर सिंह ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा है 'कल 12:12.' ऐसे में डायरेक्टर आदित्य धर और रणवीर सिंह की स्टोरी देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए है. दोनों की पोस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला फॉन्ट और कलर है, जो धुरंधर से जुड़े विज़ुअल से काफी मिलता-जुलता है.
'धुरंधर 2' से फैंस को काफी उम्मीदें
बता दें कि 'धुरंधर' सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है, इस फिल्म की जबरदस्त कहानी, दमदार एक्टिंग और शानदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने हर किसी का दिल जीत लिया. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म समय के साथ काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है. इसके वजह से धुरंधर के फैंस भी काफी बढ़ गए है. जिसके बाद से फैंस इसके सीक्वल यानी 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सीक्वल से फैंस की भी काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.