रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का टीजर आउट, बैकग्राउंड साउंडट्रैक वायरल, म्यूजिक राइट्स T-Series को मिले

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ का टीजर आज 3 फरवरी को रिलीज कर दिया गया है. इस टीजर में एक्टर रीवेंज मोड में दिखाई दे रहे हैं. वहीं टीजर के बैकग्राउंड में जबरदस्त साउंडट्रैक सुनाई दे रहा है, जो कि लोगों को फिल्म की कहानी से जोड़ रही है. लेकिन इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स अब टी-सीरीज के पास चले गए हैं. आइए जानते हैं पूरी जानकारी
Trending Photos
आदित्य धर की स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर 2’ का आज पोस्टर और टीजर दोनों रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के पोस्टर में रणवीर सिंह खून से लथपथ नजर आ रहे हैं, तो वहीं टीजर में उनका अनस्टॉपेबल रीवेंज मोड दिखाई दे रहा है. इस 1 मिनट से ज्यादा के टीजर में बैकग्राउंड में धमाकेदार साउंडट्रैक चल रहा है, जो कि इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है. लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसके म्यूजिक राइट्स को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है.
T-series को मिले म्यूजिक राइट्स
खबरों के अनुसार रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ के म्यूजिक राइट्स को अब टी-सीरीज को दे दिया गया है. ये साउंडट्रैक काफी पॉपुलर है, फिल्म की टीम ने भी इसकी जमकर तारीफ की है. वहीं फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर बड़ी अपडेट को बताते हुए कहा कि इसमें कई नए गाने सुनने को मिलेंगे, जिसके राइट्स सारेगामा से लेकर टी-सीरीज को दे दिए गए हैं.
‘धुरंधर 2’ को लेकर बढ़ी एक्साइटमेंट
कुछ खबरों के मुताबिक ये बदलाव उस समय किए गए जब फिल्म की एक्साइटमेंट फैंस के बीच बढ़ती ही जा रही थी और दर्शक फिल्म से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं. वहीं इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. रणवीर सिंह की इस स्पाई फिल्म का दूसरा भाग 10 मार्च को रिलीज किया जाएगा. बात करें इस फिल्म के पहले भाग की तो, फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में लगी हुई है और अब बॉक्स ऑफिस पर इसका आंकड़ा 1000 करोड़ पार कर चुका है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.