Advertisement
trendingNow13150952
Hindi Newsबॉलीवुड17 साल बाद धुरंधर 2 में लिया 2611 का बदला...अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उस दिन बर्थडे बन गया था खौफनाक

'17 साल बाद धुरंधर 2 में लिया 26/11 का बदला...'अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उस दिन बर्थडे बन गया था खौफनाक

Dhurandhar 2 बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कोहराम मचा रही है कि हर कोई इस मूवी का मुरीद हो गया. फिल्म में एक्शन से लेकर एक्टिंग, सभी ने लोगों को थिएटर में सीट से चिपकाए रखा है. ऐसे में 'धुरंधर' के मेजर इकबाल ने फिल्म की सक्सेस के बाद बदला लेने की बात कही.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 23, 2026, 03:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्जुन रामपाल और धुरंधर 2
अर्जुन रामपाल और धुरंधर 2

Arjun Rampal on Revenge of 26/11 Attack: 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह और राकेश बेदी के अलावा जिस किरदार की जमकर तारीफ हो रही है वो मेजर इकबाल हैं. ISI के मेजर इकबाल का रोल फिल्म में अर्जुन रामपाल ने निभाया है. फिल्म में उनके लुक से लेकर एक्टिंग सभी कुछ बेहतरीन है. ऐसे में हाल ही में दिए इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस के बाद कहा कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का बदला लिया है.

बताई 26/11 की आपबीती

अर्जुन रामपाल को 'हेलो हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड' में सम्मानित किया गया. इस दौरान एक्टर ने मुंबई में हुए 17 साल पहले के आतंकी हमले 26/11 की घटनाओं के बारे में आपबीती सुनाई. एक्टर ने कहा- '26 नवंबर, 2008 को मैं होटल फोर सीजन्स वर्ली में था. उस दिन मेरा बर्थडे था. मैं अपने दोस्तों को लेने आया था. हम लोग ताज होटल की तरफ जा रहे थे. जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए. एक दोस्त तैयार हो रहा था जिसकी वजह से हमें वहीं इंतजार करना पड़ा. भगवान उसका भला करे. हम लोग बार में थे. हमने ड्रिंक ऑर्डर की और तभी माहिम के पास पहला बम धमाका हुआ. मैंने वो आवाज सुनी और मेरे हाथ में पकड़ा ग्लास कांप उठा. हम सब हैरान थे कि आखिर क्या हुआ.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Rampal (@rampal72)

बर्थडे पर देखा खौफनाक मंजर

एक्टर ने आगे कहा- 'तभी 10 मिनट के अंदर हम लोगों के फोन बजने लगे. हर कोई यही कह रहा था कि कोलाबा में किसी गैंग के बीच लड़ाई छिड़ गई है. 20 से 30 मिनट के अंदर पूरे फोर सीजन्स होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया. उस रात हमें होटल में रुकने को कहा गया क्योंकि बाहर निकलना सेफ नहीं था. अपने बर्थडे वाले दिन ही मैंने वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा. जिसे मैं जिंदगीभर भूल नहीं सकता.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Arjun Rampal (@rampal72)

'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह के बदले को देख शॉक्ड रह गईं जया प्रदा, बुराई करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब, बोलीं- जिस तरह से उन लोगों ने...

'धुरंधर' के जरिए लिया बदला

अर्जुन रामपाल ने आगे कहा- 'जब आदित्य धर ने मुझे धुरंधर के बारे में बताया तो मैं तुरंत राजी हो गया. इस फिल्म में 26/11 वाला सीन भी मौजूद था. मैं समझ गया था कि अब मैं अपना बदला जरूर लूंगा और धुरंधर के किरदार के जरिए मैंने ठीक वैसा ही किया. भारत माता की जय.'   

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Arjun RampalDhurandhar 2Ranveer Singh

Trending news

गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
PM Modi
भारत के पास कितना है तेल, कितने देशों से कर रहे आयात, पीएम के भाषण की 10 बड़ी बातें
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
Captain Baba
नकली सांप और तंत्र-मंत्र का जाल… ‘बाबा’ बनकर कैसे औरतों की जिंदगी लूटता था ये दरिंदा
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
West Asia crisis
होर्मुज में रुकावट मंजूर नहीं, युद्ध का असर... कोरोना का जिक्र कर PM ने क्या बताया
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
West Bengal Election 2026
बंगाल में AJUP ने जारी की एक और लिस्ट; ममता-सुवेंदु के खिलाफ किसको मैदान में उतारा?
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
NIA
लाल किला ब्लास्ट को लेकर एक्शन में NIA, कश्मीर के कुलगाम-कुपवाड़ा में छापेमारी
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
Dhurandhar 2
देखो भाई का काफिला... गोली मारकर डेडबॉडी चेक की, 'धुरंधर' के असली अतीक अहमद की कहानी
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
bhagat singh
फांसी से 20 दिन पहले भगत सिंह का आखिरी खत: भाई को दिया साहस और देशभक्ति का संदेश
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
india
'हम वेनेजुएला या...' RSS-RAW पर उंगली उठाने वाली US रिपोर्ट पर फूटा भारत का गुस्सा
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा
Transgender Persons Amendment Bill 2026
क्या है ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक 2026? समझिए सरकार क्यों पहचान पर बढ़ा रही पहरा