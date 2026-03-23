'17 साल बाद धुरंधर 2 में लिया 26/11 का बदला...'अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस पर तोड़ी चुप्पी, बोले- उस दिन बर्थडे बन गया था खौफनाक

Arjun Rampal on Revenge of 26/11 Attack: 'धुरंधर 2' में रणवीर सिंह और राकेश बेदी के अलावा जिस किरदार की जमकर तारीफ हो रही है वो मेजर इकबाल हैं. ISI के मेजर इकबाल का रोल फिल्म में अर्जुन रामपाल ने निभाया है. फिल्म में उनके लुक से लेकर एक्टिंग सभी कुछ बेहतरीन है. ऐसे में हाल ही में दिए इंटरव्यू में अर्जुन रामपाल ने फिल्म की सक्सेस के बाद कहा कि उन्होंने इस फिल्म के जरिए मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का बदला लिया है.

बताई 26/11 की आपबीती

अर्जुन रामपाल को 'हेलो हॉल ऑफ फेम अवॉर्ड' में सम्मानित किया गया. इस दौरान एक्टर ने मुंबई में हुए 17 साल पहले के आतंकी हमले 26/11 की घटनाओं के बारे में आपबीती सुनाई. एक्टर ने कहा- '26 नवंबर, 2008 को मैं होटल फोर सीजन्स वर्ली में था. उस दिन मेरा बर्थडे था. मैं अपने दोस्तों को लेने आया था. हम लोग ताज होटल की तरफ जा रहे थे. जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए. एक दोस्त तैयार हो रहा था जिसकी वजह से हमें वहीं इंतजार करना पड़ा. भगवान उसका भला करे. हम लोग बार में थे. हमने ड्रिंक ऑर्डर की और तभी माहिम के पास पहला बम धमाका हुआ. मैंने वो आवाज सुनी और मेरे हाथ में पकड़ा ग्लास कांप उठा. हम सब हैरान थे कि आखिर क्या हुआ.'

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बर्थडे पर देखा खौफनाक मंजर

एक्टर ने आगे कहा- 'तभी 10 मिनट के अंदर हम लोगों के फोन बजने लगे. हर कोई यही कह रहा था कि कोलाबा में किसी गैंग के बीच लड़ाई छिड़ गई है. 20 से 30 मिनट के अंदर पूरे फोर सीजन्स होटल को चारों तरफ से घेर लिया गया. उस रात हमें होटल में रुकने को कहा गया क्योंकि बाहर निकलना सेफ नहीं था. अपने बर्थडे वाले दिन ही मैंने वो भयानक मंजर अपनी आंखों से देखा. जिसे मैं जिंदगीभर भूल नहीं सकता.'

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'धुरंधर' के जरिए लिया बदला

अर्जुन रामपाल ने आगे कहा- 'जब आदित्य धर ने मुझे धुरंधर के बारे में बताया तो मैं तुरंत राजी हो गया. इस फिल्म में 26/11 वाला सीन भी मौजूद था. मैं समझ गया था कि अब मैं अपना बदला जरूर लूंगा और धुरंधर के किरदार के जरिए मैंने ठीक वैसा ही किया. भारत माता की जय.'