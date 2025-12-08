Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

'मेरे शब्द शायद कभी भी...' 'धुरंधर' के धमाल के बाद सारा का रणवीर सिंह के लिए पोस्ट, बोलीं- मुश्किल वक्त पर

Dhurandhar फिल्म की पॉवरफुल परफॉर्मेंस के लिए उनकी को-एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने रणवीर ने लिए लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. सारा ने रणवीर की तारीफ की और कहा कि आप बेहतरीन एक्टर हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 08, 2025, 08:48 PM IST
सारा और रणवीर सिंह
सारा और रणवीर सिंह

Dhurandhar Sara Arjun on Ranveer: 4 दिनों नें 'धुरंधर' फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 113 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के अलावा सारा अर्जुन भी हैं. इसी फिल्म से सारा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. दिग्गज सितारों के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया.

मेरे शब्द शायद कभी भी...

सारा ने रणवीर और बाकी कलाकारों के साथ तस्वीरें शेयर की और फिल्म को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताया. सारा ने लिखा- 'मेरे शब्द शायद कभी भी मेरे इमोशंस जाहिर नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं फिर भी कहूंगी.कहते हैं कि एक सच्चा कलाकार निडर और जोशीला होता है और रणवीर, आप बिल्कुल वैसे ही हैं. दुनिया ने आपका टैलेंट देखा है. पर  मुझे हर दिन आपकी उदारता, संवेदनशीलता और प्रतिभा को करीब से देखने का मौका मिला.'

मुश्किल के वक्त पर...

आगे लिखा- 'आप हमेशा हर किसी को हिम्मत देते हैं, और मुश्किल के वक्त पर सहारा बनते हैं. साथ ही, सबको हंसाते रहते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि आप दूसरों की खुशी को भी अपनी खुशी समझते हैं.आपने हमेशा समझाया है कि कैसे सक्सेस विनम्रता के साथ चलती रहती है. 'धुरंधर' में आपने पूरा दिल लगा दिया. हर सीन को इतना शानदार बनाया कि अब उससे बेहतर करना मुश्किल लगता है.आपके साथ डेब्यू करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है. आप जब परदे पर आते हैं, तो सब दंग रह जाते हैं. मुझे आप पर बहुत गर्व है. हमेशा आपके लिए दुआ करती रहूंगी. आपकी कला और उस नेक इंसान के लिए जिसे मैं जानती हूं, दिल से थैंक यू.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कौन है वो जल्लाद रहमान डकैत? जिसका रोल निभाकर 'धुरंधर' में रणवीर को खा गए अक्षय खन्ना, देख कांपी लोगों की रूह, 4 दिन में कमाए 113 करोड़

दे चुके कई ब्लॉकबस्टर

फिल्म 'धुरंधर' का निर्माण आदित्य धर ने किया है, जो पहले ही 'आर्टिकल 370' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी फिल्में बना चुके हैं. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' साल 2019 की हिट फिल्मों में शुमार थी और फिल्म का कलेक्शन भी दमदार रहा था.

 

इनपुट- एजेंसी

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.

