‘धुरंधर 2’ में छिपा होगा ‘धुरंधर 3’ का राज? आदित्य धर के पास तीसरे पार्ट का आइडिया तैयार! सामने आया बड़ा अपडेट

Dhurandhar 3 Update: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए फैंस बेताब हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म ने करोड़ों का कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि इसका तीसरा पार्ट भी बनाया जाए. आइए बताते हैं कि आदित्य धर की क्या प्लानिंग है.
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Dhurandhar 3 Update: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है और सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है. फिल्म की रिलीज से पहले ही इससे जुड़े नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. जब 'धुरंधर' रिलीज हुई थी, तभी साफ हो गया था कि 'धुरंधर 2' भी आएगी. ऐसे में अब फैंस यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि 'धुरंधर 2' के बाद 'धुरंधर 3' आएगी या नहीं. चलिए जानते हैं इस पर आदित्य धर की क्या प्लानिंग है.
एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'धुरंधर: द रिवेंज' को फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसके चलते मेकर्स अब इस यूनिवर्स को और बड़ा करना चाहते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टूडियो डायरेक्टर आदित्य धर से चाहते हैं कि 'धुरंधर 3' भी बनाई जाए. बताया जा रहा है कि यह सब्जेक्ट ऐसा है, जिसे कई पार्ट्स में बनाया जा सकता है. यही वजह है कि तीसरे पार्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.
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इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि आदित्य धर ॉ के पास तीसरे चैप्टर का आइडिया पहले से मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक कमेंट नहीं किया है. हालांकि, स्टूडियो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता और उसने फिल्म निर्माता से दर्शकों की एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए 'धुरंधर 2' में कम से कम एक पोस्ट-क्रेडिट टीजर शामिल करने के लिए कहा है, जिससे तीसरी फिल्म की संभावना का संकेत मिल सके.
रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि आदित्य धर इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें फ्रेंचाइजी बनाना पसंद नहीं है. इसके बजाय वे हर नए प्रोजेक्ट के साथ खुद को चुनौती देना पसंद करते हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने प्रोडक्शन हाउस के साथ एक डील की है, जिसके तहत वे स्टूडियो के लिए कई प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे. हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी अगली फिल्म तय नहीं की है, लेकिन वे रणवीर सिंह के साथ एक और बड़े पैमाने की माइथोलॉजिकल एक्शन-एडवेंचर फिल्म पर काम करना चाहते हैं.
बता दें कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा सारा अर्जुन, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल नजर आएंगे.
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