रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग के बॉक्सर ने भेजा वॉइस नोट, बोला- 'स्टाफ को मार दूंगा…'

रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग के बॉक्सर ने भेजा वॉइस नोट, बोला- ‘स्टाफ को मार दूंगा…’

Bishnoi Gang Threat Ranveer Singh : रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग के बाद अब ‘धुरंधर’ एक्टर रणवीर सिंह को भी नया धमकी भरा वॉइस मैसेज मिल गया है, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. खबरों के मुताबिक ये वॉइस मैसेज हरी बॉक्सर ने सेंड किया है, जिसमें रोहित शेट्टी की तरह ही उन्हें भी धमकी दी गई है कि अगर वो नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बुरा होगा. वहीं इस नोट में उनके स्टाफ को मारने की धमकी दी गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:18 PM IST
रोहित शेट्टी के बाद रणवीर सिंह को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्‍नोई गैंग के बॉक्सर ने भेजा वॉइस नोट, बोला- ‘स्टाफ को मार दूंगा…’

'सिंघम' डायरेक्टर रोहित शेट्टी के बाद अब 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह को भी धमकी भरा मैसेज मिल गया है. एक्टर को वॉइस नोट भेज कर संभल जाने की धमकी दी गई है, जिसमें रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग का जिक्र भी किया गया है. वहीं इस नोट में धमकी देते हुए कहा गया कि अगर रणवीर सिंह उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उनके स्टाफ को मार दिया जाएगा. इस वॉइस मैसेज में हरी बॉक्सर ने दावा किया कि ये पूरे बॉलीवुड के लिए है, जिसमें खास तौर पर रणवीर सिंह का नाम लिया गया है.

वॉइस नोट में क्या कहा गया?
इस वॉइस नोट में कहा गया, ‘रणवीर सिंह, हम तुमसे ऐसे निपटेंगे कि तुम्हारी आने वाली सात पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी. तुम्हें सलाह देने और लोगों को पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहने का बहुत शौक है. ठीक है. तुमने भी शिकायत दर्ज करा दी. कोई बात नहीं,’ आगे इस मैसेज में कहा गया कि ‘अब ध्यान से सुनो. हमारे पास आपके हर मैनेजर और आपके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति की पूरी जानकारी है, उनके रहने का पता, ऑफिस जाने का समय, लौटने का समय और उनके परिवार के रहने का पता. हम आपको सीधे कुछ नहीं कहेंगे. हम आपके लिए काम करने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे. एक बार ऐसा हो जाए, तो आपको अक्ल आ जाएगी. हम आपके पूरे स्टाफ को खत्म कर देंगे. समय रहते लाइन में लग जाओ.’

पुलिस की जांच में क्या गया?
पुलिस जांच के दौरान पता चला है कि वॉइस नोट वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) का इस्तेमाल करके भेजा गया था, जिससे भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल होता है. वहीं इस वॉइस नोट को भेजने वाले व्यक्ति ने खुद की पहचान हरी बॉक्सर के नाम से की है और खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है.  लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि ये सच में गैंग से जुड़ा है या नहीं.

वीपीएन टूल्स की मदद से भेजा नोट
मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसे मैसेज प्रोटॉन मेल या वीपीएन जैसे टूल्स से भेजे जाते हैं, जिससे सच्चाई को जांचना मुश्किल होता है. अधिकारी ने 90 के दशक का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंगस्टरों के नाम पर कॉपीकैट क्रिमिनल्स धमकियां देते थे. इसी तरह संभावना यहां भी ज्यादा है कि यह किसी कॉपीकैट क्रिमिनल का काम हो, जो बिश्नोई गैंग के नाम का फायदा उठा रहा है.

सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती पर उठे सवाल
पुलिस ने स्पष्ट किया कि रोहित शेट्टी के केस को छोड़कर हाल में किसी बड़े सेलिब्रिटी ने धमकी को लेकर औपचारिक शिकायत नहीं की है. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की आवासीय सोसायटी की मैनेजिंग कमेटी ने पुलिस को एक पत्र लिखा था, जिसमें अतिरिक्त सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती पर सवाल उठाए गए थे. पुलिस ने कहा कि यह सोसायटी का आंतरिक मामला है और मुंबई पुलिस इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी.

रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई
धमकी मिलने के बाद रणवीर के वर्ली स्थित आवास 'ब्यू मोंडे' पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जहां छह सशस्त्र गार्ड तैनात किए गए हैं. पिछले कुछ दिनों से बिश्नोई गैंग के नाम पर बॉलीवुड में धमकियों की चर्चा तेज है. आयुष शर्मा जैसे अन्य एक्टर्स के नाम भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं. पुलिस की जांच जारी है और तकनीकी तरीकों से भेजने वाले की पहचान करने की कोशिश कर रही है. फिलहाल, एफआईआर करने की संभावना बहुत कम बताई जा रही है, क्योंकि मैसेज की प्रमाणिकता साबित नहीं हुई है.

Jyoti Rajput

