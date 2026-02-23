मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संजय दत्त ने की खास मुलाकात, फोटो शेयर कर लिखा ऐसा कैप्शन, मिनटों में वायरल

Sanjay Dutt Meets UP CM: फिल्मों के अलावा बॉलीवुड सितारों का राजनीति से भी खास कनेक्शन रहता है. कोई राजनीति में आ जाता है तो कोई नेताओं से अक्सर मुलाकात की फोटो शेयर करता रहता है. ऐसे में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बाबा यानी संजय दत्त ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की. इस स्पेशल मीट की फोटो एक्टर ने इंस्टाग्राम पर शेयर की जो मिनटों में वायरल हो गई.

सीएम योगी से मिले संजय दत्त

इस दौरान संजय दत्त व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहने और गले में भगवा पटका डाले सीएम से हाथ मिलाते दिखे. साथ ही फोटो में दोनों मुस्कुराते नजर आए. इस तस्वीर को संजय दत्त ने इंस्टाग्राम पर एक कैप्शन के साथ शेयर किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक्टर ने लिखा- 'ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात करने का अवसर मिला. बेहद सुखद अनुभव रहा, इस बातचीत और शुभकामनाओं के लिए आपका आभार.'

फैंस के कमेंट्स की बाढ़

संजू बाबा ने जैसे ही इस तस्वीर को शेयर किया तो वैसे ही फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. हर कोई कुछ ना कुछ लिख रहा है. एक यूजर ने लिखा- 'जब रील बाबा असली बाबा से मिले'. दूसरे ने लिखा- 'मुझे तो लगता है कि ये यूपी से चुनाव मैदान में ना उतरें.' तीसरे ने लिखा- '2 शेर एक ही फ्रेम में'. वहीं किसी ने संजय दत्त की विनम्रता की तारीफ की. वर्कफ्रंट की बात करें तो संजय दत्त कई सारे प्रोजेक्ट्स में आने वाले हैं. इन फिल्मों में 'धुरंधर 2', 'द गुड महाराजा', 'केडी: द डेवेल' शामिल हैं. ये आखिरी बार स्क्रीन पर 'धुरंधर' में दिखे थे. इस फिल्म में पुलिस वाले का किरदार निभाया था, जिसमें संजय काफी जमे थे. यहां तक कि फिल्म के आखिरी सीन में रणवीर और ये मिलकर ही रहमान डकैत को मार गिराते हैं.