महज 18 महीने की उम्र में फेस किया कैमरा! 100 से ज्यादा एड में बनीं चेहरा, साउथ में कमाल करने के बाद अब मचा रहीं ‘धुरंधर’ में धमाल

Dhurandhar Actress Sara Arjun: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधुर’ इन दिनों थिएटर में खूब धमाल मचा रही है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है. इस फिल्म में रणवीर के साथ संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन के साथ एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी नजर आई थीं. इस फिल्म से उन्होंने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले वो कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस के करियर के बारे में 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 07, 2025, 04:01 PM IST
डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधुर’ इस साल कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है और लगातार बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है. वहीं इस मल्टीस्टारर फिल्म में एक से बढ़कर एक मंझे हुए कलाकारों ने अपनी एक्टिंग का कमाल दिखाया है. फिल्म ‘धुरंधुर’ में रणवीर सिंह संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और आर माधवन के साथ एक नए चेहरे ने इंडस्ट्री में कदम रखा है. एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया है. लेकिन इससे पहले वो साउथ सिनेमा में खूब नाम कमा चुकी हैं. 

 

100 से ज्यादा एड में आ चुकीं नजर 
20 साल की सारा अर्जुन के पिता का नाम राज अर्जुन है, जो कि हिंदी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम कर चुके हैं. राज अर्जुन को मुख्य रुप से आमिर खान की फिल्म ‘सीक्रेट सुपरस्टार’ में ‘फारुख मालिक’ की भूमिका के नाम से जाना जाता है. वहीं सारा अर्जुन की मां सान्या अर्जुन एक कथक डांस टीचर हैं, जो उनकी कला और अभिनय की जर्नी को अच्छे समझती हैं. एक्ट्रेस सिर्फ 18 महीने की उम्र में टीवी एड में नजर आई थीं, जिसके बाद उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा एड्स में काम किया.

सारा का फिल्मी करियर 
सारा अर्जुन ने महज 6 साल की उम्र से तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और उनकी पहली फिल्म तमिल सुपरस्टार विक्रम के साथ ‘देवा थिरुमगल’ थी. इस फिल्म के बाद सारा ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें इमरान हाशमी की फिल्म ‘एक थी डायन’, ‘पीएस-1’, ‘टूलसाइडस जूनियर’ और ‘सांड़ की आंख’ जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं हाल ही में ‘धुरंधर’ की में वो पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ रही हैं और अपनी से 20 साल बड़े एक्टर रणवीर सिंह के साथ रोमांस करती हुई नजर आई हैं. 

