ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाई 'धुरंधर', लेकिन जापान में क्यों नहीं चला रणवीर सिंह का जादू? कहां रह गई सबसे बड़ी चूक

Dhurandhar Japan Box Office: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के दुनियाभर में लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन जापान में रिलीज होते ही यह बुरी तरह पिट गई. रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को 10 जुलाई को मेकर्स ने जापान में रिलीज किया.
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को जो लोगों का रिस्पॉन्स मिला था, उसे देखने के बाद प्रोड्यूसर्स ने जापान में रिलीज के बाद इससे काफी उम्मीदें लगा ली थीं, लेकिन रिलीज के बाद नतीजे बिल्कुल अलग रहे. दुनियाभर में सफलता पाने वाली इस फिल्म को जापान में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला.
दरअसल, जापान में 'धुरंधर' को बड़ा झटका लगा है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस बड़े बजट की एक्शन-ड्रामा फिल्म को 10 जुलाई को देशभर में लगभग 80 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले दिन 900 से भी कम दर्शकों ने यह फिल्म देखी.
गौरतलब है कि फिल्म का जापानी मार्केट में जोर-शोर से प्रमोशन किया गया था. इसके बावजूद फिल्म जापानी बॉक्स ऑफिस पर पहले ही दिन फुस्स साबित हुई. इसी के साथ यह जापान में किसी भारतीय फिल्म की सबसे कमजोर ओपनिंग में से एक बन गई. हैरानी की बात यह है कि यह फिल्म जापान में पहले दिन टॉप-25 फिल्मों में भी जगह नहीं बना पाई.
रिलीज के स्केल को देखते हुए ओपनिंग के आंकड़े ट्रेड के लिए बड़ा सरप्राइज रहे. रिलीज से पहले फिल्म से काफी अच्छी उम्मीदें की जा रही थीं. हालांकि, जापानी दर्शकों को यह फिल्म पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ज्यादातर जगहों पर इसे देखने बहुत कम लोग पहुंचे.
'धुरंधर' जापान में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर 'ट्विन' के जरिए लगभग 80 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई. ट्रेड रिपोर्ट्स और जापानी बॉक्स ऑफिस ट्रैकर 'मिमोरिन' के आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर 2 बजे तक 57 जगहों पर चल रही 'धुरंधर' के 449 टिकट बिके थे. हालांकि, बाद में इसे लगभग 80 जगहों पर दिखाया गया, लेकिन शाम तक दर्शकों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नजर नहीं आई.
फिल्म की ओपनिंग वाले दिन 900 से भी कम टिकट बिके, जिससे यह जापान की रोजाना टॉप-25 बॉक्स ऑफिस रैंकिंग में भी जगह नहीं बना पाई. ओपनिंग वीकेंड पर भी यह चार्ट में जगह बनाने में नाकाम रही. यह धीमी शुरुआत उस समय हुई, जब फिल्म के लिए जापानी दर्शकों को ध्यान में रखकर खास प्रमोशनल कैंपेन चलाया गया था. रिलीज से पहले रणवीर सिंह ने एक वीडियो संदेश जारी कर 'धुरंधर' को अब तक की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बताया था. प्रमोशन में फिल्म की जासूसी और थ्रिलर कहानी को प्रमुखता से दिखाया गया था.
फिल्म को जापान में डब वर्जन की बजाय जापानी सबटाइटल्स के साथ रिलीज किया गया. हालांकि, कमजोर शुरुआत की अभी तक कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ जापानी दर्शकों का कहना था कि डब वर्जन नहीं होने से फिल्म की पहुंच प्रभावित हुई हो सकती है. इस कमजोर शुरुआत की वजह से 'धुरंधर' जापान में सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली भारतीय फिल्मों की टॉप-10 लिस्ट में भी जगह नहीं बना सकी. इस लिस्ट में शामिल होने के लिए फिल्म को सलमान खान की 'टाइगर 3' के पहले दिन के 1300 दर्शकों का आंकड़ा पार करना बेहद जरूरी था.