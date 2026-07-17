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ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाई 'धुरंधर', लेकिन जापान में क्यों नहीं चला रणवीर सिंह का जादू? कहां रह गई सबसे बड़ी चूक

Dhurandhar Japan Box Office: 3000 करोड़ कमाने वाली रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था, लेकिन जब उसे जापान में रिलीज किया गया, तो इसका गेम बिल्कुल अलग नजर आया. फिल्म जापान में रिलीज होते ही थिएटरों में औंधे मुंह गिर गई और इसे देखने 500 लोग भी नहीं पहुंचे.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 17, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:21 AM IST
ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर छाई 'धुरंधर', लेकिन जापान में क्यों नहीं चला रणवीर सिंह का जादू? कहां रह गई सबसे बड़ी चूक

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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