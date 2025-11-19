Dhurandhar Box Office Collection: 6 बड़े कलाकार, 280 करोड़ बजट… क्या बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी धमाका? हिट कहलाने के लिए चाहिए इतने करोड़!

Dhurandhar Box Office Collection: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ एक स्पाई थ्रिलर है, जो कि लोगों के बीच काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं बीते दिन फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद इसकी चर्चा और भी ज्यादा होने लगी है. इस फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ-साथ बहुत कुछ ऐसा है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे. वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपने लुक और डायलॉग से तहलका मचा दिया है. लेकिन इस फिल्म का सबसे अहम हिस्सा इसका बजट है. आदित्य धर की इस फिल्म का मैसिव बजट इसे इंडस्ट्री के महंगे प्रोजेक्टस में शामिल कर देता है और अगर फिल्म को अपनी लागत निकालना है, तो इसे कितने करोड़ चाहिए होंगे जिससे ये सुपरहिट कहलाए.

‘धुरंधर’ का बजट

खबरों की मानें तो रणवीर सिंह की इस फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए है, जिसमें फिल्म के लिए कुल 250 करोड़ और प्रमोशन के लिए 30 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है. रणवीर सिंह की ये फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर है, जिसमें एक सीक्रेट एजेंट को एक लंबे मिशन के लिए भेजा जाता है और वहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है. Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह नहीं ये हैं फिल्म के असली ‘धुरंधर’, दमदार डायलॉग्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन, खून से लथपथ है आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर

‘धुरंधर’ को करनी होगी इतनी कमाई

आदित्य धर ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म में सबसे ज्यादा पैसा स्टारकास्ट पर खर्च किया है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम रणवीर सिंह को दी गई है. खबरों की मानें तो रणवीर ने इस फिल्म के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए लिए हैं. बाकि एक्टर्स ने भी अच्छी-खासी रकम वसूली है, जिससे फिल्म के बजट का एक अहम हिस्सा कास्ट पर खर्च हुआ है. फिल्म के बजट के हिसाब से इसे बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300-350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी होगी, तब जाकर कहीं ये फिल्म फ्लॉप नहीं कहलाएगी. Film Dhurandhar Cast Fees: मल्टीस्टारर स्पाई थ्रिलर का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह–संजय दत्त–आर माधवन की फीस ने बढ़ाया बजट का तापमान