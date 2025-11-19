Advertisement
trendingNow13009745
Hindi Newsबॉलीवुड

Dhurandhar Box Office Collection: 6 बड़े कलाकार, 280 करोड़ बजट… क्या बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी धमाका? हिट कहलाने के लिए चाहिए इतने करोड़!

Dhurandhar Box Office Collection: मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ का बीते दिन ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें गजब के डायलॉग और दमदार एक्शन सीन देखने को मिले. वहीं इस ट्रेलर में रणवीर सिंह के साथ बाकी सारे एक्टर्स ने फैंस को चौंका दिया है, जिससे फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. लेकिन इस मैसिव बजट की फिल्म को हिट बनाने के लिए फिल्म को इतने करोड़ की कमाई करनी ही होगी, नहीं तो ये फ्लॉप कहलाएगी.  

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 19, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar Box Office Collection: 6 बड़े कलाकार, 280 करोड़ बजट… क्या बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी धमाका? हिट कहलाने के लिए चाहिए इतने करोड़!

Dhurandhar Box Office Collection: आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ एक स्पाई थ्रिलर है, जो कि लोगों के बीच काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं बीते दिन फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद इसकी चर्चा और भी ज्यादा होने लगी है. इस फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के साथ-साथ बहुत कुछ ऐसा है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे. वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे मंझे हुए कलाकारों ने अपने लुक और डायलॉग से तहलका मचा दिया है. लेकिन इस फिल्म का सबसे अहम हिस्सा इसका बजट है. आदित्य धर की इस फिल्म का मैसिव बजट इसे इंडस्ट्री के महंगे प्रोजेक्टस में शामिल कर देता है और अगर फिल्म को अपनी लागत निकालना है, तो इसे कितने करोड़ चाहिए होंगे जिससे ये सुपरहिट कहलाए.

 

‘धुरंधर’ का बजट
खबरों की मानें तो रणवीर सिंह की इस फिल्म का बजट लगभग 280 करोड़ रुपए है, जिसमें फिल्म के लिए कुल 250 करोड़ और प्रमोशन के लिए 30 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है. रणवीर सिंह की ये फिल्म एक रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर है, जिसमें एक सीक्रेट एजेंट को एक लंबे मिशन के लिए भेजा जाता है और वहीं से इस फिल्म की शुरुआत होती है. Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह नहीं ये हैं फिल्म के असली ‘धुरंधर’, दमदार डायलॉग्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन, खून से लथपथ है आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर

Add Zee News as a Preferred Source

 

‘धुरंधर’ को करनी होगी इतनी कमाई
आदित्य धर ने अपनी इस अपकमिंग फिल्म में सबसे ज्यादा पैसा स्टारकास्ट पर खर्च किया है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम रणवीर सिंह को दी गई है. खबरों की मानें तो रणवीर ने इस फिल्म के लिए लगभग  50 करोड़ रुपए लिए हैं. बाकि एक्टर्स ने भी अच्छी-खासी रकम वसूली है, जिससे फिल्म के बजट का एक अहम हिस्सा कास्ट पर खर्च हुआ है. फिल्म के बजट के हिसाब से इसे बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300-350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करनी होगी, तब जाकर कहीं ये फिल्म फ्लॉप नहीं कहलाएगी. Film Dhurandhar Cast Fees: मल्टीस्टारर स्पाई थ्रिलर का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह–संजय दत्त–आर माधवन की फीस ने बढ़ाया बजट का तापमान

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar Box Office Collection

Trending news

बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
BMC Election 2025
बीजेपी की लहरों में कहां डूब जाओगे, पता नहीं चलेगा... कांग्रेस पर भड़क गई उद्धव सेना
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
anmol bishnoi
कौन है अनमोल बिश्नोई? लॉरेंस के छोटे भाई को अमेरिका से भारत क्यों किया गया डिपोर्ट
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
maharastra politics
महाराष्ट्र में एक आशंका से अकेले चली कांग्रेस, इधर भाजपा और शिंदे सेना में आ गई दरार
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
Dr Umar Mohammad
'आतंकी उमर का ब्रेनवॉश हो चुका था', वीडियो पर एक्सपर्ट ने बता दी पूरी सच्चाई
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
RSS chief Mohan Bhagawat
भारत के मुसलमान आखिर हिंदू कैसे? भागवत बोले, हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Weather
बर्फीली हवाएं, झमाझम बारिश और कंपकंपाती सर्दी... ठंड को लेकर अभी से तैयार रहें
Robert Vadra
"उनकी बात क्यों सुनें?" रॉबर्ट वाड्रा के Gen Z वाले बयान पर भड़कीं बीजेपी सांसद
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
DNA
शाहीन के टारगेट पर क्यों थी तलाकशुदा महिलाएं? समझिए कैसे तैयार कर रही थी फिदायीन
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
putin india visit
इन दो तस्वीरों को देख अमेरिका के सीने पर लोटेगा सांप, पाक की तो बंध जाएगी घिग्घी!
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड
West Bengal
SIR के चलते बंगाल में मोहल्ले होने लगे खाली! बॉर्डर पर पकड़ा जा रहा लोगों का झुंड