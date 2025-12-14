Advertisement
अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? दूल्हा बनते-बनते रह गए रहमान डकैत

अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी? दूल्हा बनते-बनते रह गए 'रहमान डकैत'

फिल्म धुरंधर में अपने किरदार को लेकर अक्षय खन्ना दिनों चर्चा में हैं. फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. एक बार फिर अक्षय खन्ना अपनी शादी ना करने की वजह से चर्चा में हैं. आइए जानते हैं एक्टर ने अब तक शादी क्यों नहीं की? 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 14, 2025, 12:47 AM IST
अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर में अपने किरदार को लेकर इन दिनों चर्चा में हैं. फिल्म में उन्होंने रहमान डकैत का रोल निभाया है. फिल्म में उनकी एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा है. हर तरफ अक्षय की चर्चा हो रही है. वहीं एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई हैं कि आखिर अक्षय खन्ना ने शादी क्यों नहीं की है. 

अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी
अक्षय खन्ना ने बताया था कि उन्हें कमिटमेंट से काफी डर लगता है. एक इंटरव्यू में एक्टर में बताया कि एक बार सही इंसान से शादी करने की उनकी इच्छा थी. अक्षय ने कहा था कि अगर कोई शादी करना चाहता है तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि किसी को इस तरह का कमिटमेंट तभी करना चाहिए जब सही लगे. हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि वह किस्से शादी करना चाहते थे. शादी करने के लिए आपको सही लड़की ढूंढनी होगी सिर्फ इसलिए शादी करना गलत है कि आपका परिवार आप पर दबाव डाल रहा है और आपने कर ली. यह गलत है.

अक्षय खन्ना ने क्यों नहीं की शादी 
इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने खुलासा किया था कि मैं खुद को शादी के लिए नहीं देखता हूं. जैसा कहा जाता है कि मैं मैरिज मटीरियल नहीं हूं. मैं उस लाइफ के लिए नहीं बना हूं. यह एक कमिटमेंट है लेकिन एक बड़े बदलाव वाली, शादी सब कुछ बदल देती है मैं अपनी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल रखना चाहता हूं. जब आप किसी के साथ लाइफ शेयर करते हैं तो आप अपना पूरा कंट्रोल नहीं रख सकते हैं. 

कमिटमेंट-फोबिक हैं अक्षय 
एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना ने बताया था कि वह कमिटमेंट से ज्यादा डरने लगे हैं. इंटरव्यू में एक्टर ने कहा था कि मैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन समय के साथ मैं रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा सावधान हो गया हूं. इसका कुछ इस बात से लेना देना है कि मुझे अकेला रहना पसंद हैं मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं.  

