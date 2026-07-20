'धुरंधर' की सिंगर जैस्मिन सैंडलस संग कॉन्सर्ट में हुईं बदसलूकी? लोगों ने गलत तरीके से छुआ, वायरल वीडियो से मचा हंगामा

Jasmine Sandlas Video Viral: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' का सुपरहिट गाना 'शरारत' गाने वाली सिंगर जैस्मिन सैंडलस का नाम अब पूरे देश में मशहूर हो चुका है. जब से उन्होंने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' के गाने गाए हैं, तब से हर कोई उनका फैन बन चुका है. सिंगर की सालों की मेहनत अब जाकर रंग लाई है. जैस्मिन पिछले कई महीनों से लगातार भारत के अलग-अलग कोनों में जाकर अपने कॉन्सर्ट भी कर रही हैं.
बीते दिन जैस्मिन सैंडलस देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में थीं, जहां उनका लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था. इस इवेंट में हजारों की संख्या में फैंस पहुंचे थे. सिंगर ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से वहां समां ही बांध दिया था. लेकिन इसी दौरान एक ऐसा पल आया, जिसकी शायद जैस्मिन या उनके चाहने वालों को भी उम्मीद नहीं थी.
कॉन्सर्ट के कुछ वीडियो ऑनलाइन काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. इस कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन सैंडलस स्टेज के अंत तक पहुंच गई थीं, जहां उनके फैंस काफी भीड़ में खड़े थे. वह सबसे हाथ मिलाने और उनका प्यार बटोरने के लिए वहां गई थीं. लेकिन तभी उनके साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की और उन्हें गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की मानें तो यह पल सिंगर को काफी अनकंफर्टेबल कर गया था. वीडियो के आखिर में कुछ लोगों को एक-दूसरे से झगड़ते और स्टेज से दूर ले जाते हुए भी देखा गया. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक जैस्मिन की तरफ से कोई सफाई सामने नहीं आई है.
Dhurandhar singer Jasmine Sandlas was mobbed and inappropriately touched by the public.
She was performing in Dehradun. After she finished a song, the crowd in the front row cheered, offered roses, and reached out to shake hands.
She stepped down a little to accept the rosetwitter.com/qb2SaO8f9j
Chota Don (chogadon) July 18, 2026
दरअसल, माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक यूजर ने कॉन्सर्ट का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'धुरंधर' की सिंगर जैस्मिन सैंडलस को भीड़ ने घेर लिया और अनुचित ढंग से छुआ. वह देहरादून में परफॉर्म कर रही थीं. उनके गाना खत्म करने के बाद भीड़ की सबसे आगे वाली कतार ने चीयर किया, उनकी तरफ गुलाब बढ़ाए और हाथ मिलाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे.
यूजर ने आगे लिखा, 'सिंगर जैसे ही उनकी तरफ बढ़ीं और थोड़ा झुकीं, ताकि फैंस का प्यार और उनके द्वारा दिए गए गुलाब ले सकें, तभी कुछ लोगों ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए और उन्हें गलत ढंग से छुआ. हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और ठीक से पेश आना चाहिए. भगवान जाने कब भीड़ यह समझेगी.'
इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सिंगर जैस्मिन ने डीप नेक ड्रेस पहन रखी है और कुछ लोग उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोग जैस्मिन को अपनी तरफ खींचने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं. किसी तरह जैस्मिन इस सिचुएशन से बाहर निकलीं.