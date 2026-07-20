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'धुरंधर' की सिंगर जैस्मिन सैंडलस संग कॉन्सर्ट में हुईं बदसलूकी? लोगों ने गलत तरीके से छुआ, वायरल वीडियो से मचा हंगामा

Jasmine Sandlas Video Viral: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' का सुपरहिट गाना 'शरारत' गाने वाली सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने हाल ही में देहरादून में लोगों के लिए एक कॉन्सर्ट आयोजित किया, जहां उनके साथ कुछ फैंस ने बदसलूकी की. शो के दौरान सिंगर को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 20, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:58 AM IST
'धुरंधर' की सिंगर जैस्मिन सैंडलस संग कॉन्सर्ट में हुईं बदसलूकी? लोगों ने गलत तरीके से छुआ, वायरल वीडियो से मचा हंगामा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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