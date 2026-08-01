रणवीर सिंह को ही 'हमजा' बनाना चाहते थे मेकर्स, 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर ने बताई कास्टिंग की असली वजह

आउटलुक बिजनेस से बात करते हुए ज्योति ने कहा, 'हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हमारी फिल्म की शूटिंग पहले से ही महंगी थी. ऐसे में अगर हम महंगे एक्टर्स को लेते, तो फिल्म पहले दिन से ही घाटे का सौदा बन जाती. इसलिए हमें तथाकथित स्टार्स के बजाय अच्छे परफॉर्मर्स चाहिए थे. मैंने रणवीर के साथ 'राम-लीला' और 'बाजीराव मस्तानी' में काम किया था. जब वह इतने बड़े स्टार नहीं थे. मैंने उनके साथ तब काम किया था जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और मुझे आज भी लगता है कि रणवीर सिंह की वे कुछ बेहतरीन फिल्में हैं. मुझे वह एक अछे एक्टर लगते हैं, जो अपना सब कुछ झोंक देते हैं. वह पूरी तरह से किरदार में ढल जाते हैं. मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है कि उस फिल्म में वह रणवीर सिंह नहीं रहते. जब उन्हें बाजीराव बनना होता है, तो वह बाजीराव बन जाते हैं. जब उन्हें खिलजी बनना होता है, तो वह खिलजी बन जाते हैं. जब उन्हें 'गली बॉय' बनना होता है, तो वह 'गली बॉय' बन जाते हैं. यानी वह किरदार में पूरी तरह बदल जाते हैं; वह सिर्फ रणवीर सिंह का किरदार नहीं निभाते.'