रणवीर सिंह को ही 'हमजा' बनाना चाहते थे मेकर्स, 'धुरंधर' के प्रोड्यूसर ने बताई कास्टिंग की असली वजह

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' ने पिछले साल रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. इस फिल्म में रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस 'हमजा' का के रोल में नजर आए. जिसने पाकिस्तान में एक खतरनाक मिशन को अंजाम दिया. इस फिल्म के दोनों ही पार्ट में उनकी दमदार परफॉर्मेंस को दर्शकों ने खूब सराहा.
अब फिल्म की सफलता को याद करते हुए 'धुरंधर' की को-प्रोड्यूसर और जियो स्टूडियोज की सीईओ ज्योति देशपांडे ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताई. उन्होंने बताया कि फिल्म बनाने का सफर कैसा रहा और आखिर रणवीर सिंह को लीड रोल के लिए क्यों चुना गया.
आउटलुक बिजनेस से बात करते हुए ज्योति ने कहा, 'हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हमारी फिल्म की शूटिंग पहले से ही महंगी थी. ऐसे में अगर हम महंगे एक्टर्स को लेते, तो फिल्म पहले दिन से ही घाटे का सौदा बन जाती. इसलिए हमें तथाकथित स्टार्स के बजाय अच्छे परफॉर्मर्स चाहिए थे. मैंने रणवीर के साथ 'राम-लीला' और 'बाजीराव मस्तानी' में काम किया था. जब वह इतने बड़े स्टार नहीं थे. मैंने उनके साथ तब काम किया था जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे और मुझे आज भी लगता है कि रणवीर सिंह की वे कुछ बेहतरीन फिल्में हैं. मुझे वह एक अछे एक्टर लगते हैं, जो अपना सब कुछ झोंक देते हैं. वह पूरी तरह से किरदार में ढल जाते हैं. मुझे उनकी यह बात बहुत पसंद है कि उस फिल्म में वह रणवीर सिंह नहीं रहते. जब उन्हें बाजीराव बनना होता है, तो वह बाजीराव बन जाते हैं. जब उन्हें खिलजी बनना होता है, तो वह खिलजी बन जाते हैं. जब उन्हें 'गली बॉय' बनना होता है, तो वह 'गली बॉय' बन जाते हैं. यानी वह किरदार में पूरी तरह बदल जाते हैं; वह सिर्फ रणवीर सिंह का किरदार नहीं निभाते.'
वहीं, फिल्म के बिग बजट को लेकर ज्योति ने कहा, 'धुरंधर एक ऐसा प्रोजेक्ट था, जिसमें कई बार उम्मीद से ज्यादा टाइम लगा और मैंने हर बार उसे पूरा करने का फैसला किया. मैंने इसे नए सिरे से तैयार किया. आपको पता है, किसी तरह एक पार्ट दो पार्ट में बदल गया. लेकिन हमने कोई न कोई रास्ता निकाल ही लिया...हम सबमें भरोसा था. हर कोई इसमें शामिल था. शुरुआत आदित्य धर से हुई फिर एक्टर रणवीर सिंह, जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया और फिल्म बनने के दौरान कोई और काम नहीं किया.'
उन्होंने आगे कहा, 'इसके अलावा फिल्म से जुड़े हर टेक्नीशियन ने फिर चाहे वो सिनेमैटोग्राफी हो, साउंड डिजाइन हो या एडिटिंग, सबने अपना पूरा योगदान दिया. हम सब जानते थे कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसका एक मकसद है, जो पहले कभी नहीं देखा गया और पहले कभी नहीं किया गया. हमे ऐसा लग रहा था कि अगर हमने यह नहीं किया, तो हमारा कोई वजूद ही नहीं रहेगा. इसका मतलब तमाम मुश्किलों के बावजूद हमें यह करना ही था. इसलिए इसने हर मुश्किल को मात दी. मुझे बस आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते रहना था और रुकना नहीं था.'
बता दें कि आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की कहानी, जसकीरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली मजारी की है, जिसे पाकिस्तान के ल्यारी में एक आतंकी गुट को खत्म करने के लिए भेजा जाता है. इस काम को पूरा करने के लिए वह बलूच गैंग में घुसपैठ करता है. ल्यारी के एक नेता की बेटी से शादी करता है. इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट फिल्म 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था. जबकि, दूसरा पार्ट इस साल 19 मार्च को रिलीज हुआ. इन दोनों ही फिल्मों में रणवीर, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, गौरव गेरा और दानिश पांडोर ने काम किया है. पहली फिल्म ने दुनिया भर में ₹1307 करोड़ की कमाई की, जबकि सीक्वल ने ₹1790 करोड़ कमाए.