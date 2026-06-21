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शाहरुख, सलमान और अल्लू को पीछे छोड़... 41 साल के इस एक्टर ने मारी बाजी, बना देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार

Highest Paid Actor : पिछले कुछ सालों से इंडियन सिनेमा का बोलबाला सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी जोर-शोर से हो रहा है. फिल्मों का दायरा बढ़ने के साथ अब रीजनल स्टार्स ने फिर से टॉप लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. इसी बीच बॉलीवुड के एक हीरो है ने अल्लू अर्जुन को पछाड़ के नंबर वन की गद्दी अपने नाम कर ली है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 21, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:58 PM IST
शाहरुख, सलमान और अल्लू को पीछे छोड़... 41 साल के इस एक्टर ने मारी बाजी, बना देश का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्टार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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