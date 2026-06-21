कुछ समय पहले कि बात करें तो 10-20 करोड़ रुपए की फीस ही बहुत ज्यादा मानी जाती थी. लेकिन साउथ सुपरस्टार चिंरजीवी, कमल हसन और श्रीदेवी जैसे कलाकारों ने अपनी हर फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया और उसी समय से हर साल बढ़त देखने को मिलती रही. वहीं 20s से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने अपनी फिल्मों के लिए करोड़ों में फीस वसूलनी शूरु कर दी. इसी बीच पिछले कुछ दशक से रीजनल सिनेमा के स्टार्स भी इस लिस्ट में शामिल होने लगे और अपनी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू बना ली, जिसमें रजनीकांत, यश और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे शमिल हैं. ये सभी कलाकार अपनी फिल्म के लिए करीब 200 करोड़ से ज्यादा चार्ज करने लगे.