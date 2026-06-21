कुछ समय पहले कि बात करें तो 10-20 करोड़ रुपए की फीस ही बहुत ज्यादा मानी जाती थी. लेकिन साउथ सुपरस्टार चिंरजीवी, कमल हसन और श्रीदेवी जैसे कलाकारों ने अपनी हर फिल्म के लिए 1 करोड़ रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया और उसी समय से हर साल बढ़त देखने को मिलती रही. वहीं 20s से शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान ने अपनी फिल्मों के लिए करोड़ों में फीस वसूलनी शूरु कर दी. इसी बीच पिछले कुछ दशक से रीजनल सिनेमा के स्टार्स भी इस लिस्ट में शामिल होने लगे और अपनी एक अलग ही ब्रांड वैल्यू बना ली, जिसमें रजनीकांत, यश और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे शमिल हैं. ये सभी कलाकार अपनी फिल्म के लिए करीब 200 करोड़ से ज्यादा चार्ज करने लगे.
लेकिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रजनीकांत, यश और यहां तक की अल्लू अर्जुन, जो पिछली साल इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे अब दूसरे पायदान पर आ चुके हैं. क्योंकि साल 2026 में सभी बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ते हुए 41 साल के इस बॉलीवुड एक्टर ने अपना दबदबा बना लिया है. ये एक्टर कोई खान या कपूर नहीं हैं.
अल्लू अर्जुन को पीछे छोड़ने वाले इस धुरंधर एक्टर का नाम रणवीर सिंह है, जो इस समय कामयाबी की शिखर पर हैं. उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2'से इस रेस में नंबर वन की पोजिशन हासिल कर ली है. रणवीर सिंह की बेहद सफल डुओलॉजी फिल्म में उनके लीड रोल हमजा ने लोगों के दिलों पर ऐसा छाप छोड़ी है कि सीधा 3200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया. एक्टर ने इस फिल्म को एक मूवी की तरह शूट किया था, जिसे दो पार्ट में रिलीज किया गया, यानी डबल प्रॉफिट.
रणवीर सिंह ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म से इंडिया में 1900 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, तो वहीं दुनियाभर में 3200 करोड़ का आकंड़ा पार कर दिया. खबरों की मानें तो रणवीर सिंह ने फिल्म के लिए अपनी फीस नहीं ली, उन्होंने इसके बजाए प्रॉफिट-शेयरिंग मॉडल को चुनाव किया. दरअसल, जब प्रोडक्शन का बजट बढ़ गया तो रणवीर सिंह ने बाद में अपने पैसे भी लगाए, इससे दोनों फिल्मों में उनका प्रॉफिट शेयर बढ़ गया.
रिपोर्ट की मानें तो, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर, थिएट्रिकल बोनस और नॉन-थिएट्रिकल स्रोतों (डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स) से मिलने वाले पैसे को जोड़ने के बाद, रणवीर सिंह के हिस्से में करीब 325 करोड़ रुपए बनते हैं. वहीं कुल मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा जियो स्टूडियोज को मिला, जिसके बाद आदित्य धर का B62 स्टूडियोज है. लेकिन रणवीर सिंह का हिस्सा बाकी सारी कास्ट से कई ज्यादा था, जो उन्हें आज तक का सबसे महंगा स्टार बना देता है.
रणवीर सिंह को इस फिल्म के लिए करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास फीस मिली. वहीं इससे पहले साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का इस लिस्ट में सबसे ऊपर था. उनसे पहले रजनीकांत का कब्जा था, जिन्होंने फिल्म 'जेलर' से 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. इन तीनों सितारों के साथ इस लिस्ट में प्रभास और शाहरुख खान शामिल थे. वहीं साल 2010 में आमिर और सलमान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी.