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'हमजा' का स्वैग बरकरार! सड़कों पर दौड़ाई 6 करोड़ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार, 3 सेकेंड से कम में पकड़ी 100kmph की रफ्तार

'धुरंधर' की सफलता के बाद रणवीर सिंह स्वैग लगातार बढ़ता ही जा रहा है. मुंबई की सड़कों पर एक्टर को हाल ही में 6.36 करोड़ रुपये की फरारी 296 जीटीबी चलाते हुए देखा गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 15, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:04 PM IST
'हमजा' का स्वैग बरकरार! सड़कों पर दौड़ाई 6 करोड़ की लग्जरी स्पोर्ट्स कार, 3 सेकेंड से कम में पकड़ी 100kmph की रफ्तार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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