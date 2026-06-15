बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पिछले साल से लगातार खबरों में छाए हुए हैं, जिसके पीछे की वजह उनकी फिल्म 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' है. आदित्य धर के साथ उनकी इस पेशकश को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसके चलते बॉक्स ऑफिस पर एक्टर का बोलबाला अब काफी लंबे समय तक बना रहेगा. लेकिन इस बार सुर्खियों में छाए रहने के पीछे की वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी नई लग्जरी स्पोर्ट्स कार है. हाल ही में रणवीर सिंह को मुंबई की सड़कों पर अपनी नई चमचमाती काली फरारी चलाते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में रणवीर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कार चलाते नजर आ रहे हैं, जबकि सड़क किनारे मौजूद लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. हमेशा अपने अलग अंदाज और शानदार लाइफस्टाइल के लिए फेमस रणवीर ने एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो गए हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने हाल ही में Ferrari 296 GTB खरीदी है, जिसकी कीमत करीब 6.36 करोड़ रुपये बताई जा रही है. ये सुपरकार अपने दमदार लुक और हाई-परफॉर्मेंस के लिए दुनियाभर में फेमस है. फरारी 296 GTB महज 2.9 सेकेंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज लग्जरी स्पोर्ट्स कारों में शामिल करती है. वहीं रणवीर की ये नई कार उनके पहले से मौजूद शानदार कार कलेक्शन का अब हिस्सा बन गई है.
Ranveer Singh in his new car a Ferrari pic.twitter.com/J42fvFqE7z
— σ (@ranveersrebel) June 14, 2026
रणवीर सिंह की नई फरारी का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर सामने आया, सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा तेज हो गई. फैंस एक्टर के इस नए अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. कई लोगों ने उनकी स्टाइलिश एंट्री की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स कार की कीमत को लेकर हैरानी जताते हुए नजर आ रहे हैं. इंटरनेट पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इस कार की कीमत मुंबई के कई आलीशान फ्लैट्स से भी ज्यादा है. रणवीर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका ये वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गया.
रणवीर सिंह लंबे समय से लग्जरी कारों और महंगी गाड़ियों के शौकीन रहे हैं. उनके पास पहले से कई शानदार गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें लग्जरी SUV और हाई-एंड स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं. हालांकि Ferrari 296 GTB को उनके कलेक्शन की सबसे महंगी कारों में गिना जा रहा है. एक्टर अक्सर अपने फैशन, लाइफस्टाइल और महंगे शौकों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.
वर्क फ्रंट की बात करें तो, रणवीर सिंह हाल ही में अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पुरे देश में चर्चा का विषय बने हुए थे. इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर इससे अच्छा बिजनेस भी किया. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म में रणवीर के दमदार अवतार को लोगों ने काफी पसंद किया. इसके अलावा, रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'प्रलय' में भी नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का निर्देशन हंसल मेहता के बेटे जय मेहता करेंगे.
इस बीच रणवीर सिंह का नाम 'डॉन 3' को लेकर भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. साल 2023 में उन्हें इस पॉपुलर फ्रेंचाइजी का नया फेस अनाउंस किया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिला था. लेकिन हाल ही में रणवीर सिंह ने इस फिल्म से दूरी बना ली, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. हालांकि, अब ये विवाद खत्म हो चुका है और रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर से ली गई साइनिंग मनी को भी वापस कर दिया है.