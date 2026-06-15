वर्क फ्रंट की बात करें तो, रणवीर सिंह हाल ही में अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर पुरे देश में चर्चा का विषय बने हुए थे. इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर इससे अच्छा बिजनेस भी किया. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस एक्शन ड्रामा फिल्म में रणवीर के अलावा संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म में रणवीर के दमदार अवतार को लोगों ने काफी पसंद किया. इसके अलावा, रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म 'प्रलय' में भी नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का निर्देशन हंसल मेहता के बेटे जय मेहता करेंगे.