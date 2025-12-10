Dhurandhar: ‘धुरंधर’ में संजय दत्त का रोल देख भड़कीं एसपी खान की बेगम, कानूनी कार्यवाही की दी धमकी, बोलीं- ‘मेरे पति को गलत…’

आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी, जिसके बाद से ही फिल्म की चर्चा हर जगह हो रही है. वहीं फिल्म रिलीज के बाद कास्ट के लुक्स और डायलॉग इंटरनेट पर बवाल मचाए हुए हैं, जिसमें अक्षय खन्ना को फैंस ने ‘लीजेंड’ बताया है और रणवीर सिंह की भी जमकर तारीफ हो रही हैं. वहीं फिल्म ‘धुरंधर’ में संजय दत्त ने भी एक अहम भूमिका निभाई है, जिसमें वो पाकिस्तान, कराची के एसपी चौधरी असलम खान का किरदार करते हुए नजर आ रहे हैं.

संजय दत्त का किरदार

फिल्म ‘धुरंधर’ में संजय दत्त के किरदार एसपी चौधरी असलम खान को लोगों ने खूब पसंद किया है और उनके नए लुक की तारीफ भी हो रही है. लेकिन लेट एसपी चौधरी असलम खान की पत्नी को संजय दत्त की भूमिका पसंद नहीं आई है और उन्होंने फिल्म में उनके पति को गलत तरह से प्रिजेंट करने पर आपत्ति जताई है. लेट एसपी की पत्नी नूरीन ने कहा कहा कि उनके पति एक्टर संजय दत्त के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा था कि वो एक कलाकार के रुप में उनके पति की दमदार शख्सियत को सही तरह से दिखाएंगे.

ट्रेलर देखने के बाद भड़की एसपी की पत्नी

फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद नूरीन को इसके कुछ भाग घुमा देने वाले और डायलॉग बेइज्जत करने वाले लगे. उन्होंने पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा उनके पति के लिए ‘शैतान का बेटा’ और ‘जिन्न’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल करने से उन्हें तकलीफ हुई है. नूरीन ने आगे कहा, ‘हम मुसलमान हैं, ऐसे शब्द ना सिर्फ असलम का बल्कि उनकी मां का भी अपमान है. जो एक आम और अच्छी इंसान थीं.’

फिल्म देखने के बाद कर सकती हैं कानूनी कार्यवाही

नूरीन ने आग बताया की उनके पति एसपी चौधरी असलम खान एक्टर संजय दत्त की फिल्म ‘खलनायक’ को देखने के बाद उनके बड़े फैन बन गए थे. वहीं बात करें संजय दत्त के किरदार की तो वो ‘धुरंधर’ में लायरी के एक सख्त पुलिस ऑफिसर बने हैं, जो गैंगस्टर और आतंकी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं. नूरीन ने आग कहा कि अगर उन्हें फिल्म देखने के बाद अगर कहीं भी लगा कि उनके पति को गलत ढंग से दिखाया गया है तो वो सख्त कानून एक्शन लेंगी. उन्होंने कहा, ‘अजीब बात है कि इंडियन फिल्म मेकर्स को पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा और कोई टॉपिक नहीं मिलता है.’

अक्षय खन्ना के किरदार को लेकर कही बड़ी बात

नूरीन ने अक्षय खन्ना के किरदार को लेकर कहा कि उनके पति ने उन्हें बताया था कि ‘रहमान डकैत’ सिर्फ एक फिरौती मांगने वाला, किडनैपर और अपराधी था. उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही हैरानी की बात है कि रहमान के किरदार को फिल्म में एक बड़े स्तर पर दिखाया गया है, जबकि उनके पति एक ईमानदार और आतंकी से लोहा लेने वाले पुलिस ऑफिसर थे, जिनके नाम से अपराधी कांपते थे.