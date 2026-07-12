'ये हैं मेरे सजना...', 'धुरंधर' सिंगर ने लाइव कॉन्सर्ट में फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग; स्टेज पर मंगेतर संग किया प्यार का इजहार, VIDEO

Jasmine Sandlas Engagement: पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने बीते रोज, 11 जुलाई को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में धमाकेदार कॉन्सर्ट किया. इस दौरान हजारों की भीड़ सिंगर की आवाज सुनने के लिए स्टेडियम पहुंची थी. इस दौरान सिंगर ने अपने फैंस को खास सरप्राइज दिया. 'धुरंधर' के गाने 'जाइए सजना' से सुर्खियां बटोर रहीं सिंगर जैस्मिन ने लाइव कॉन्सर्ट में अपनी सगाई का ऐलान किया और इतना ही नहीं, उन्होंने पहली बार अपने मंगेतर से भी फैंस को मिलवाया.
सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने लाइव कॉन्सर्ट में हजारों फैंस के बीच अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाया और सबसे मिलवाया. इस दौरान सिंगर ने अपनी इंगेजमेंट रिंग भी फ्लॉन्ट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दिल्ली में अपने 'ड्रीम गर्ल इंडिया टूर' कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मिन सैंडलस ने परफॉर्मेंस को अचानक बीच में रोक दिया और कहा कि वह किसी खास इंसान को स्टेज पर बुलाना चाहती हैं. इसके बाद जैस्मिन ने स्टेज पर अपनी रिंग फ्लॉन्ट करते हुए अपनी इंगेजमेंट का खुलासा किया.
जैस्मिन सैंडलस ने अपने मंगेतर को स्टेज पर बुलाया और सबके सामने कहा, 'ये हैं मेरे सजना.' दोनों ने एक-दूसरे का हाथ थामा और जैस्मिन ने अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट की. यह पल देखते ही कॉन्सर्ट में मौजूद सभी फैंस जोर-जोर से सीटियां और तालियां बजाने लगे. जैस्मिन ने अपने मंगेतर को 'चौधरी साहब' कहते हुए फैंस से इंट्रोड्यूस करवाया. इसके बाद जैस्मिन स्टेज पर सबके सामने अपने मंगेतर से प्यार का इजहार करती नजर आईं और फिर कपल ने एक-दूसरे को गले लगाया.
हालांकि, जैस्मिन ने अपने मंगेतर का नाम या उनके बारे में फैंस को ज्यादा जानकारी नहीं दी. लेकिन उनके इस सरप्राइज ने फैंस को काफी खुश कर दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है और फैंस उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.
बता दें कि सिंगर जैस्मिन इन दिनों अपने 'ड्रीम गर्ल इंडिया टूर 2026' के दौरान अलग-अलग शहरों में लाइव परफॉर्म कर रही हैं. सगाई के ऐलान के बाद उनके फैंस अब उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.