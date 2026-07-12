Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /ये हैं मेरे सजना..., धुरंधर सिंगर ने लाइव कॉन्सर्ट में फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग; स्टेज पर मंगेतर संग किया प्यार का इजहार, VIDEO

'ये हैं मेरे सजना...', 'धुरंधर' सिंगर ने लाइव कॉन्सर्ट में फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग; स्टेज पर मंगेतर संग किया प्यार का इजहार, VIDEO

Jasmine Sandlas Engagement: 'धुरंधर' सिंगर जैस्मिन सैंडलस ने बीते रोज दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में शानदार कॉन्सर्ट किया. इस दौरान सिंगर ने अपने हजारों फैंस के सामने अपनी पर्सनल लाइफ का सबसे बड़ा राज खोला. उन्होंने बताया कि वह सगाई कर चुकी हैं और अपने मंगेतर से भी फैंस को मिलवाया.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 12, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:47 AM IST
'ये हैं मेरे सजना...', 'धुरंधर' सिंगर ने लाइव कॉन्सर्ट में फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग; स्टेज पर मंगेतर संग किया प्यार का इजहार, VIDEO
Image Credit: लाइव कॉन्सर्ट में जैस्मिन सैंडलस ने किया सगाई का ऐलान

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आर-पार की जंग! उमर अब्दुल्ला के '30 करोड़' वाले दावे पर BJP की खुली चुनौती
BJP1 hr ago
2
Jasmine Sandlas1 hr ago
3
Karan Johar1 hr ago
4
china1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago