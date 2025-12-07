‘धुरंधर’ सुपरहिट! को-स्टार दानिश पंडोर ने रणवीर सिंह को बताया इंस्पिरेशन, फोटो शेयर कर लिखा इमोशनल कैप्शन

Dhurandhar: इस साल की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर’ हाल ही में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है और लगातार फैंस के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. वहीं इस मल्टीस्टारर फिल्म की तारीफें सोशल मीडिया पर भी जमकर की जा रही है. इस बीच फिल्म में रणवीर सिंह के को-स्टार रहे दानिश पंडोर ने एक्टर के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.
Dhurandhar: आदित्य धर की साल की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ ने थिएटर में धमाकेदार ओपनिंग की है और लगातार हर दिन नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. इस स्पाई जॉनर फिल्म को हर उम्र के फैंस पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर रिव्यू दे रहे हैं. वहीं फिल्म के गाने, जो कि लीजेंड ए आर रहमान द्वारा दिए गए हैं हर प्ले लिस्ट में टॉप कर रहे हैं. फिल्म ‘धुरंधर’ में एक्टर दानिश पंडोर ने रणवीर सिंह के को-स्टार के रुप में नजर आए हैं. वहीं हाल ही में दानिश ने रणवीर सिंह की तारीफों के पुल बांधते हुए इंस्टाग्राम पर उनके साथ एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें काफी इमोशनल कैप्शन भी लिखा है.
रणवीर के साथ याद की पहली मुलाकात
दानिश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘मुझे आज भी याद है जब हम पहली बार नरेशन के दौरान मिले थे, तुम अपनी एनर्जी के साथ आए और मुझे कसकर गले लगाया और कहा दानिश!!! हम धमाल मचा देंगे. उस एक पल ने मुझे ये बता दिया था कि ये सफर कैसा होने वाला है!! एक को-एक्टर पर तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पागलपन, तुम्हारी दरियादिली काफी इंस्पायरिंग थी.’
रणवीर सिंह की डेडिकेशन से हुए इंस्पायर
एक्टर ने आगे लिखा, ‘मेरे सारे सीन लगभग तुम्हारे साथ हैं, और एक ऐसे एक्टर के सामने खड़े होना जो इतना कमिटेड, हर फ्रेम में इतना जिंदादिल हो, यह बहुत अजीब और मोटिवेटिंग दोनों ही था. मैंने आपको एक सच्चे क्राफ्टमैन के रुप में अपना होमवर्क करते हुए देखा है!! हर सीन पर काम करते हुए, हर लाइन को पॉलिश करते हुए, और इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आते हुए. सच में उस लेवल का डेडिकेशन इतने करीब से देखना कुछ और ही था!’
रणवीर सिंह ने दिया पोस्ट का जवाब
दानिश के इस इमोशनल पोस्ट का जवाब देते हुए रणवीर सिंह ने कमेंट में लिखा, ‘तू मेरी जान है. सब तुम्हें प्यार कर रहे हैं!! सोचो जब वो पार्ट टू देखेंगे तो क्या होगा! मैं इन शब्दों से काफी ओवरबेलम्ड हूं, मैं इस मैसेज को हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा और साथ में बिताए हर पल को संजो कर रखूंगा. तू छा गया मेरे राज्ज्ज्जा!!! तुम पर गर्व है और तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूं.’ इस फिल्म के बाद अब फैंस ‘धुरंधर’ के पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि साल 2026, 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होगा.
