अर्जुन रामपाल ने शेयर की ‘धुरंधर’ की अनदेखी BTS तस्वीरें, अक्षय-रणवीर सिंह समेत को-स्टार्स की जमकर की तारीफ, बोले- ‘हम इसके लिए तैयार नहीं थे’

Arjun Rampal Dhurandhar BTS Post: रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ने 5 दिसंबर को रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था, जिसके बाद से फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं फिल्म से जुड़ी छोटी-छोटी क्लिप और तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिससे फैंस के मन में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के बाद एक्टर अर्जुन रामपाल ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म के बीटीएस शामिल हैं. इन तस्वीरों में फिल्म की कास्ट की अनदेखी बीटीएस हैं, जो कि अभी तक इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थीं.

आदित्य धर के विजन और पैशन की तारीफ की

अर्जुन रामपाल ने बीटीएस की फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में अपनी सभी को-एक्टर्स को टैग कर फिल्म की सक्सेस के लिए धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा, ‘लेडीज एंड जेंटलमेन, हम इसके तैयार नहीं थे. ‘धुरंधर’ को आपके द्वारा दिए गए जबरदस्त प्यार, सपोर्ट और एक्सप्टेंस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जो मेरे मेन, मेरे बोइया आदित्य धर का एक विजन और पैशन है.’ एक्टर ने आगे लिखा, ‘जिस दिन आपने मुझे फिल्म सुनाई, उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये फिल्म बनना कितना जरूरी है. एक ऐसी कहानी जो सबसे अनोखे नैरेटिव स्टाइल में सामने आई.’