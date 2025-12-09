Advertisement
अर्जुन रामपाल ने शेयर की ‘धुरंधर’ की अनदेखी BTS तस्वीरें, अक्षय-रणवीर सिंह समेत को-स्टार्स की जमकर की तारीफ, बोले- ‘हम इसके लिए तैयार नहीं थे’

Arjun Rampal Dhurandhar BTS Post: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई कर रही है. वहीं फिल्म की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहे हैं. इसी बीच फिल्म के सक्सेसफुल होने की खुशी में एक्टर अर्जुन रामपाल ने सेट की कुछ अनदेखी फोटो शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने टीम के लिए इमोशनल कैप्शन भी लिखा है. आइए देखेंधुरंधरकी अनदेखी फोटो

 

Dec 09, 2025
Arjun Rampal Dhurandhar BTS Post: रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ने 5 दिसंबर को रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था, जिसके बाद से फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही फिल्म की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं फिल्म से जुड़ी छोटी-छोटी क्लिप और तस्वीरें भी इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं, जिससे फैंस के मन में और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ती ही जा रही है. आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता के बाद एक्टर अर्जुन रामपाल ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म के बीटीएस शामिल हैं. इन तस्वीरों में फिल्म की कास्ट की अनदेखी बीटीएस हैं, जो कि अभी तक इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थीं. 

आदित्य धर के विजन और पैशन की तारीफ की
अर्जुन रामपाल ने बीटीएस की फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में अपनी सभी को-एक्टर्स को टैग कर फिल्म की सक्सेस के लिए धन्यवाद कहा है. उन्होंने कहा, ‘लेडीज एंड जेंटलमेन, हम इसके तैयार नहीं थे. ‘धुरंधर’ को आपके द्वारा दिए गए जबरदस्त प्यार, सपोर्ट और एक्सप्टेंस के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. जो मेरे मेन, मेरे बोइया आदित्य धर का एक विजन और पैशन है.’ एक्टर ने आगे लिखा, ‘जिस दिन आपने मुझे फिल्म सुनाई, उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि ये फिल्म बनना कितना जरूरी है. एक ऐसी कहानी जो सबसे अनोखे नैरेटिव स्टाइल में सामने आई.’ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षय खन्ना के फैन बन गए अर्जुन
अर्जुन ने आगे आदित्य धर की जमकर तारीफ की और उनके साथ फिल्म से जुड़ी यादों को शेयर किया. वहीं उन्होंने फिल्म की बाकि क्रिएटिव टीम को भी धन्यवाद दिया. अर्जुन ने आगे अपने कैप्शन में एक्टर अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए लिखा, ‘अक्षय तुमने कमाल कर दिया, तुमने इसे अपना लिया, इसपर राज किया और इसे पार्क के बाहर मारा, तुम्हें और पावर मिले.’

रणवीर को कहा शुक्रिया
एक्टर ने पोस्ट में आगे आर माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन की भी खूब तारीफ की. वहीं उन्होंने ‘हमजा’ यानी की रणवीर सिंह के लिए लिखा, ‘तुम्हारा फोकस, तुम्हारा इरादा, पागलपन से भरे तरीके, कैरेक्टर में बने रहना एक खूबसूरत याद थी. तुम बेबाक , निडर और बहुत प्यारे हो. आइस बाथ के लिए शुक्रिया.’ अर्जुन ने इसके बाद बाकी टीम के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. 

 

Jyoti Rajput

