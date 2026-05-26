क्या अब बॉलीवुड में खत्म होगा रणवीर सिंह का करियर? बैन के बाद फिल्मों पर पड़ेगा असर!

Ranveer Singh Don 3 Dispute: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच का विवाद अब कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है. दरअसल, 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच एक्टर रणवीर ने फरहान की फिल्म 'डॉन 3' बीच में ही छोड़ दी है, जिसको लेकर अब काफी बवाल मचा हुआ है. अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि क्या बैन के बाद रणवीर सिंह बॉलीवुड में काम नहीं कर पाएंगे.
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Ranveer Singh Controversy: बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह इन दिनों अपनी दमदार दो फिल्मों 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सक्सेस की खुशी मना रहे हैं. इसी बीच एक्टर बड़े विवाद में फंस गए हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) ने उन पर बैन लगा दिया है. दरअसल, रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बीच अचानक फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' छोड़ दी थी. ऐसे में फरहान ने FWICE में इसकी शिकायत कर दी.
फरहान अख्तर ने FWICE को बताया कि रणवीर के हां कहने के बाद फिल्म का प्री-प्रोडक्शन शुरू कर दिया था. हालांकि, रणवीर ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी. ऐसे में फिल्ममेकर्स को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. फेडरेशन के अध्यक्ष वीएन तिवारी ने मीडिया प्लेटफॉर्म को बताया कि उन्होंने शिकायत मिलने के बाद रणवीर सिंह से तीन बार बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया.
FWICE के बैन का मतलब यह है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) से जुड़े तकनीशियन, क्रू मेंबर्स, स्पॉट बॉय और अन्य कर्मचारी रणवीर सिंह के प्रोजेक्ट्स पर काम करने से मना कर सकते हैं. क्योंकि बॉलीवुड फिल्में पूरी तरह से इन पर निर्भर हैं, इसलिए रणवीर की आने वाली फिल्मों की शूटिंग और प्रोडक्शन में भारी मुश्किलें आ सकती हैं. वहीं, यह बैन कानूनी या सरकारी नहीं है, इसलिए रणवीर सिंह को नई फिल्में साइन करने में कोई कानूनी तौर पर रोक नहीं सकता. हालांकि, जमीन पर इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने कहा कि उनके 4 लाख से अधिक सदस्य रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेंगे.
वहीं FWICE के बैन के बाद रणवीर सिंह की टीम ने एक बयान में कहा, 'रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और 'डॉन' फ्रैंचाइजी से जुड़े हर इंसान का दिल से सम्मान करते हैं. 'डॉन 3' को लेकर हाल ही में जो कुछ भी हुआ है, उस पर उन्होंने सोच-समझकर चुप रहना ही सही समझा. उनका मानना है कि काम से जुड़ी बातें और आपसी रिश्ते हमेशा गरिमा, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ ही संभाले जाने चाहिए.'
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