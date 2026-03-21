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Hindi Newsबॉलीवुड‘धुरंधर 2’ की तारीफ सुन फिर तिलमिलाए प्रकाश राज, महेश बाबू-अल्लू अर्जुन पर कसा तंज, बोले- ‘साउथ में भी फैला Signs of Obligations

‘धुरंधर 2’ की तारीफ सुन फिर तिलमिलाए प्रकाश राज, महेश बाबू-अल्लू अर्जुन पर कसा तंज, बोले- ‘साउथ में भी फैला Signs of Obligations'

Prakash Raj On Dhurandhar 2: आदित्य धर की स्पाई फिल्म ‘धुरंधर 2’ को जहां लाखों लोगों द्वारा देखा और पसंद किया जा रहा है. वहीं साउथ एक्टर प्रकाश राज को ये फूटी आंख नहीं भा रही, अब उन्होंने साउथ के उन कलाकारों पर भी हमला बोल दिया जो मूवी की तारीफ कर रहे हैं.  

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:48 PM IST
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‘धुरंधर 2’ की तारीफ सुन फिर तिलमिलाए प्रकाश राज, महेश बाबू-अल्लू अर्जुन पर कसा तंज, बोले- ‘साउथ में भी फैला Signs of Obligations'

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर को कई ‘प्रोपेगेंडा’ बता कर रिजेक्ट कर रहे हैं, तो कई तारीफ करते नहीं थक रहे. वहीं साउथ एक्टर प्रकाश राज को आदित्य धर की ये फिल्म जरा सी भी नहीं भा रही है, जिसका वो दिसंबर से ही विरोध करते आ रहे हैं. लेकिन अब उन्हें वो लोग भी पसंद नहीं आ रहे हैं जो फिल्म के तारीफ कर रहे हैं. प्रकाश राज ने 'धुरंधर द रिवेंज' पर तंज कसते हुए ट्वीट शेयर किए हैं और फिल्म की तारीफ करने वाले अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू का मजाक उड़ाया है.

प्रकाश राज ने हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर फिल्म और एक्टर्स के बारे में बात की, जिस पर एक यूजर ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘धुरंधर 2’ की अब तक अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू ने तारीफ की है. किसी बॉलीवुड स्टार ने ट्वीट किया क्या?’ यूजर की इस बात का जवाब देते हुए प्रकाश राज ने लिखा,  'द ऑब्लिगेशन्स' के साइन अब साउथ में भी फैल रहे हैं.. जस्ट आस्किंग.'

प्रकाश राज का पोस्ट
प्रकाश राज ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके घर में देव आनंद और साधना स्टारर फिल्म ‘हम दोनों’ (1961) का गाना ‘अभी ना जाओ छोड़ कर’ दिखाया गया है.  इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा, ‘मैं...धुरंधर से बहुत दूर (बहुत दूर)...क्या आप #बस पूछ रहा हूं.’

राम्या ने भी फिल्म को बताया प्रोपेगेंडा
प्रकाश राज अकेले ऐसे एक्टर नहीं हैं, आदित्य धर की फिल्म धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताया है. एक्ट्रेस और पूर्व राजनेता राम्या भी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म से नाखुश हैं. उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, ‘अभी-अभी ‘धुरंधर 2’ देखी और वाह! किसी आशाजनक चीज को एक फीका करने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है. यह किसी बेहद उबाऊ टॉपिक की ऐसी किताब पढ़ने जैसा है जिसके चैप्टर कभी खत्म नहीं होते, और एक समय ऐसा आता है जब आपका दिमाग हार मान लेता है और आपके सामने घट रही घटना को देखकर घोर निराशा में हंसने लगता है.’

महेश बाबू ने जमकर की ‘धुरंधर2’ की तारीफ
‘धुरंधर 2’ की तारीफ करते हुए महेश बाबू ने ट्वीट में लिखा, ‘धुरंधर द रिवेंज एक धमाकेदार फिल्म है जिसे बेहतरीन ढंग से अंजाम दिया गया है!!!! रणवीर का बेस्ट लुक सामने आया है और क्या बात है... आदित्य धर ने जिस तरह से इस शानदार फिल्म की कल्पना की और इसे दर्शकों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पेश किया है, वह वाकई तारीख के लायक है. उन्होंने आर माधवन की तारीफ में लिखा, ‘मैडी के अभिनय और शाश्वत सचदेव के संगीत का कमाल था... ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखना और सराहना चाहिए.’ इसी बीच, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, विजय देवरकोंडा और जूनियर एनटीआर जैसे साउथ इंडियन एक्टर्स ने फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं.

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