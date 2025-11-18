Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह नहीं ये हैं फिल्म के असली ‘धुरंधर’, दमदार डायलॉग्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन, खून से लथपथ है आदित्य धर की ये स्पाई थ्रिलर

Dhurandhar Trailer Out: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधुर’ का ट्रेलर आज 18, नवंबर को रिलीज हो चुका है. फिल्म के ट्रेलर में रणवीर सिंह के साथ-साथ बाकि चारों मंझे कलाकारों द्वारा तीखे डायलॉग और खून खराबा देखने को मिल रहा है. इस दमदार ट्रेलर ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं.
Trending Photos
Dhurandhar Trailer Out: आदित्य धर द्वारा निर्देशित गैंगस्टर ड्रामा ‘धुरंधर’ इस साल 5, दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. वहीं फिल्म के रिलीज से पहले मेकर्स ने एक दमदार ट्रेलर रिलीज किया है, जिसे देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. रणवीर सिंह और संजय की फिल्म का ट्रेलर दर्शकों की उम्मीदों पर सौ टका खरा उतरा है. हर सीन में धांसू डायलॉग, खून से लतपत एक्टर और गजब की सिनेमैट्रोग्राफि देखने को मिल रही है. वहीं ट्रेलर में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन हर सीन में गदर काटते हुए नजर आ रहे हैं.
क्या कहता है ट्रेलर?
आदित्य धर की एक्शन पैक्ड फिल्म ‘धुरंधर’ का ट्रेलर शुरुआत से लेकर अंत तक काफी प्रोमोंसिंग लग रहा है. ट्रेलर में रणवीर सिंह फिर से एक नए अवतार में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वो लंबे बाल और दाढ़ी में काफी खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं. वहीं ट्रेलर की शुरुआत में अर्जुन रामपाल के डायलॉग और दिमाग घुमा देने वाले खूनी सीन ने सभी को हिला कर रख दिया है. रणवीर और अर्जुन के साथ-साथ अक्षय खन्ना भी भी लड़ाई में बराबरी की टक्कर दे रहे हैं.
बरकरार रहेगा सस्पेंस
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंध’र का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस के बीच तहलका मच गया और सभी इसकी जमकर तारीफ करने लगे. जिसमें कमेंट सेक्शन कर लिखा, ‘धुरंधर’ का मतलब- ‘रोंगटे खड़े कर देने वाला.’ ट्रेलर लॉन्च में फिल्म की टीम ने सभी के किरदारों के नाम को उजागर तो कर दिया है मगर कहानी में सस्पेंस पूरी तरह से बरकरार रखा है, जिससे फिल्म की कहानी का अहम हिस्सा अभी भी सस्पेंस ही है जिसका खुलासा 5 दिसंबर को होगा, जब फिल्म सिनेमा घरों में एंट्री मारेगी. Film Dhurandhar Cast Fees: मल्टीस्टारर स्पाई थ्रिलर का ट्रेलर रिलीज आज, रणवीर सिंह–संजय दत्त–आर माधवन की फीस ने बढ़ाया बजट का तापमान
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.