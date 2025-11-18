'मुझे होंठ पतले करने पड़े...', आर माधवन ने धुरंधर में अपने लुक के लिए की खूब मेहनत, नहीं पहचान पाए थे बाकी एक्टर्स; शेयर किया किस्सा

Dhurandhar Trailer: एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. ट्रेलर में अगली एंट्री अक्षय खन्ना की हुई है, जो रहमान डकैत के रूप में नजर आएंगे. संजय दत्त चौधरी असलम 'द जिन्न' के रूप में नजर आए हैं. सबसे आखिरी सीन में फिर रणवीर नजर आते हैं. कहते हैं, 'अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं'. ट्रेलर में फिर एंट्री होती है रणवीर सिंह और आर.माधवन की, जो पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने की रणनीति बनाते हैं. इसके बाद उनका जबर्दस्त एक्शन अंदाज देखने को मिलता है.
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'धुरंधर' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ट्रेलर सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है, क्योंकि सभी स्टार्स ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि फैंस का दिल सिहर गया. अब आर. माधवन ने फिल्म से जुड़े किस्से शेयर किए हैं और बताया कि कैसे सिर्फ एक बदलाव की वजह से उनका पूरा लुक बदल गया.
धुरंधर' में परफेक्ट लुक पाने के लिए माधवन ने की खूब मेहनत
फिल्म 'धुरंधर' के ट्रेलर लॉन्च में सभी स्टार्स को देखा गया. ट्रेलर लॉन्च के मौके पर आर. माधवन ने डायरेक्टर आदित्य धर की तारीफ कर पहली मुलाकात का किस्सा शेयर किया. उन्होंने कहा कि जब पहली बार मेरी मुलाकात डायरेक्टर आदित्य धर से हुई थी, तो वे मेरे पास बहुत जल्दबाजी में आए थे. उन्होंने मुझे फिल्म और अपनी रिसर्च के बारे में बताया तो मुझे लगा कि पहले ये आदमी कहां था, ये नेशनल अवॉर्ड विनिंग हैं लेकिन फिर भी ये पहले कहां थे, मैं क्यों उनके साथ काम नहीं कर पाया.
शेयर किया लुक टेस्ट का किस्सा
अपने लुक टेस्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं ऐतिहासिक फिल्मों का हिस्सा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ऐतिहासिक फिल्म ये होने वाली है. अपने लुक टेस्ट का किस्सा शेयर कर एक्टर ने बताया कि हम लगातार 4 से 5 घंटे तक मेरा लुक टेस्ट कर रहे थे. शीशे में किरदार की डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ कमी थी, लेकिन क्या थी, ये पता नहीं चल पा रहा था. तभी मुझसे कहा गया कि अपने होंठ पतले कर लो. मैंने पूरी फिल्म में अपने होंठ अंदर की तरफ करके उन्हें पतला रखने की कोशिश की और किरदार के लुक में बड़ा चेंज आ गया.
उन्होंने आगे कहा कि ये फिल्म उनके लिए बहुत खास है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे और मंझे हुए कलाकारों के साथ काम किया है, खासकर रणवीर सिंह, जिन्होंने फिल्म में अपना सारा टाइम और मेहनत लगा दी. बता दें कि आर. माधवन ने फिल्म में भारतीय इंटेलिजेंस के अफसर अजय संयल का रोल प्ले किया है, जो रणवीर सिंह के साथ मिलकर पाकिस्तान के आतंकी मनसूबों को नाकामयाब करने की कोशिश करते हैं. फिल्म 'धुरंधर' के निर्माता आदित्य धर, ज्योति देशपांडे और लोकेश धर हैं, और फिल्म का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है. फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
