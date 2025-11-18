Dhurandhar Trailer Release Date Out: अक्षय खन्ना का इंटेंस और खूंखार लुक देखकर लोगों में बढ़ी बेचैनी, क्रेजी हुए फैंस! पोस्टर के साथ ट्रेलर लॉन्च की डेट भी रिवील

Dhurandhar Trailer Release Date: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ के ट्रेलर रिलीज की डेट सामने आ गई है, जिसके साथ फिल्म के मेकर्स ने अक्षय खन्ना का पोस्टर लुक भी जारी कर दिया है. एक्टर के इस दमदार लुक को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कब और किस समय ट्रेलर रिलीज किया जाएगा.
Dhurandhar Trailer Release Date: फिल्ममेकर आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाई हुई है, जिसके पीछे की मैन वजह है इस फिल्म की स्टारकास्ट. ‘धुरंधर’ की स्टारकास्ट रिवील होने के बाद से ही दर्शकों के बीच ये फिल्म चर्चा का विषय है. वहीं कुछ समय पहले रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट होने था, जो कि किसी कारण से फिल्म की टीम द्वारा कैंसल कर दिया गया था. लेकिन अब मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च की नई डेट अनाउंस कर दी है, जिसके साथ उन्होंने एक्टर अक्षय खन्ना का पोस्टर लुक भी रिवील किया है.
कब होगा ट्रेलर रिलीज?
फिल्म ‘धुरंधर’ की टीम द्वारा ट्रेलर लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि आज 18, नवंबर को मिड डे 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. मल्टीस्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को पहले 12, नवंबर को रिलीज किया जाना था. लेकिन दिल्ली में हुआ धमाके और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हालत गंभीर होने से आदित्य धर ने इसे टाल दिया. हालांकि अब आज ये ट्रेलर फाइनली रिलीज होगा.
अक्षय खन्ना का खूंखार लुक
आदित्य धर अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ के सभी एक्टर का लुक एक-एक कर के रिलीज कर रहे हैं, जिससे फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप क्रिएट हो गई है. उन्होंने कुछ समय पहले अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह का लुक रिवील किया था, जिसमें सभी एक्टर्स काफी इंटेंस लुक के साथ नजर आ रहे थे. लेकिन अक्षय खन्ना के पोस्टर को देखकर लोग शॉक्ड रह गए हैं, वो इस लुक में काफी खूंखार और खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं.
कब होगी फिल्म रिलीज?
मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ को आदित्य धर द्वारा लिखा और बनाया गया है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मेन लीड में दिखाई देंगे. वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो, ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.
