Advertisement
trendingNow13008187
Hindi Newsबॉलीवुड

Dhurandhar Trailer Release Date Out: अक्षय खन्ना का इंटेंस और खूंखार लुक देखकर लोगों में बढ़ी बेचैनी, क्रेजी हुए फैंस! पोस्टर के साथ ट्रेलर लॉन्च की डेट भी रिवील

Dhurandhar Trailer Release Date: आदित्य धर की मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ के ट्रेलर रिलीज की डेट सामने आ गई है, जिसके साथ फिल्म के मेकर्स ने अक्षय खन्ना का पोस्टर लुक भी जारी कर दिया है. एक्टर के इस दमदार लुक को देखकर फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं और बेसब्री से फिल्म के ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं कब और किस समय ट्रेलर रिलीज किया जाएगा. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhurandhar Trailer Release Date Out: अक्षय खन्ना का इंटेंस और खूंखार लुक देखकर लोगों में बढ़ी बेचैनी, क्रेजी हुए फैंस! पोस्टर के साथ ट्रेलर लॉन्च की डेट भी रिवील

Dhurandhar Trailer Release Date: फिल्ममेकर आदित्य धर की अपकमिंग फिल्म ‘धुरंधर’ काफी लंबे समय से सुर्खियों में छाई हुई है, जिसके पीछे की मैन वजह है इस फिल्म की स्टारकास्ट. ‘धुरंधर’ की स्टारकास्ट रिवील होने के बाद से ही दर्शकों के बीच ये फिल्म चर्चा का विषय है. वहीं कुछ समय पहले रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट होने था, जो कि किसी कारण से फिल्म की टीम द्वारा कैंसल कर दिया गया था. लेकिन अब मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च की नई डेट अनाउंस कर दी है, जिसके साथ उन्होंने एक्टर अक्षय खन्ना का पोस्टर लुक भी रिवील किया है. 

 

कब होगा ट्रेलर रिलीज?
फिल्म ‘धुरंधर’ की टीम द्वारा ट्रेलर लॉन्च डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि आज 18, नवंबर को मिड डे 12 बजकर 12 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. मल्टीस्टारर इस फिल्म के ट्रेलर को पहले 12, नवंबर को रिलीज किया जाना था. लेकिन दिल्ली में हुआ धमाके और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र हालत गंभीर होने से आदित्य धर ने इसे टाल दिया. हालांकि अब आज ये ट्रेलर फाइनली रिलीज होगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

अक्षय खन्ना का खूंखार लुक 
आदित्य धर अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ के सभी एक्टर का लुक एक-एक कर के रिलीज कर रहे हैं, जिससे फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप क्रिएट हो गई है. उन्होंने कुछ समय पहले अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और रणवीर सिंह का लुक रिवील किया था, जिसमें सभी एक्टर्स काफी इंटेंस लुक के साथ नजर आ रहे थे. लेकिन अक्षय खन्ना के पोस्टर को देखकर लोग शॉक्ड रह गए हैं, वो इस लुक में काफी खूंखार और खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं. 

 

कब होगी फिल्म रिलीज?
मल्टीस्टारर फिल्म ‘धुरंधर’ को आदित्य धर द्वारा लिखा और बनाया गया है, जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन मेन लीड में दिखाई देंगे. वहीं बात करें फिल्म की रिलीज डेट की तो, ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Dhurandhar Trailer Release Date outakshay khanna post reveal

Trending news

28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
Special Intensive Revision
28 साल से लापता शख्स का हो गया था श्राद्ध, SIR शुरू हुआ तो 'प्रकट' हो गए
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
delhi red fort attack
3 साल से चल रही थी लाल किले पर हमले की तैयारी, भारत में ही पनप रहे थे ये आतंकवादी
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
Supreme Court News
विधानसभा स्पीकर नया साल आप कहां बिताना चाहते हैं? SC ने जेल भेजने की दे दी चेतावनी
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
Saudi Arabia Bus Accident
नींद नहीं आई तो जिंदा बच गए अब्दुल शोएब, 45 लोग पलभर में हो गए राख, चमत्कार कैसे?
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद