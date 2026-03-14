फराह खान ने रिलीज से पहले खोली 'धुरंधर' एक्टर की पोल पट्टी, बताया ऐसा सच मिनटों में मचा बवाल

Farah Khan on Akshaye Khanna: 'धुरंधर 2' फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों रुपये कमा लिए हैं. ऐसे में एक नामचीन कोरियोग्राफर ने 'धुरंधर' फिल्म के एक्टर को लेकर ऐसी बात कह दी कि उनका बयान आग लगा रहा है. इन्होंने कहा कि 'धुरंधर' एक्टर का बर्ताव सेट पर अच्छा नहीं था.

अक्षय का नहीं था अच्छा बर्ताव

एक पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में फराह खान ने अक्षय खन्ना के साथ काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. फराह ने कहा कि '90 के दशक में उन्होंने अक्षय खन्ना के साथ कुछ फिल्में की थी. लेकिन, इन फिल्मों के बाद वो सदमे में आ गई थीं. फराह ने कहा कि अक्षय सेट पर अलग तरह के इंसान थे. वो अपने आप में रहते थे. उनका बर्ताव अच्छा नहीं था. ऐसा हो गया था जब मुझे पता लगता कि किसी फिल्म में अक्षय खन्ना हैं तो वो ये कह दिया करती थीं कि उनके पास डेट नहीं है.'

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हो गए थे चिड़चिड़े

फराह ने आगे कहा कि 'उस वक्त उन्होंने खुद भी कहा था कि उनके बाल झड़ रहे हैं. वो हमेशा स्वभाव में चिड़चिड़े रहते थे. चीजें फेंक देते थे और कहते थे ये कैसा डायलॉग है? अक्षय के साथ दिल चाहता है में काम किया था. इस मूवी के लिए इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि वो मेरे कजिन फरहान अख्तर की फिल्म थी. मुझे ऐसा लगता है कि दिल चाहता है के दौरान अक्षय ने अपने सच को स्वीकार कर लिया था कि उनके बाल झड़ रहे हैं. वो काफी हद तक चिल हो गए थे. उनका बर्ताव काफी बदल गया था. आज की तारीफ में दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है.'आपको बता दें, 'धुरंधर 2' फिल्म का क्रेज काफी ज्यादा है. ये मूवी 19 मार्च को थिएटर में रिलीज हो रही है. इस फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं. जिसके बाद उन्हें फिल्म देखकर ही मिलेंगे.