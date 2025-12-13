अब ‘हीरो’ नहीं ‘विलेन’ का जमाना है... जिन्हें देख थिएटर में बजती हैं सीटियां, कैसे अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ला रहे ‘डार्क कैरेक्टर्स’ में बदलाव?

Bollywood New Charming Threat: पहले फिल्मों में विलेन की एंट्री डर और नफरत का एहसास कराती थी. दर्शक यही चाहते थे कि हीरो जल्द से जल्द उसे हरा दे या खत्म कर दे. लेकिन वक्त के साथ दर्शकों की सोच और पसंद दोनों बदल गई हैं. आज हालात ये हैं कि जैसे ही पर्दे पर विलेन की एंट्री होती है, सिनेमाघरों में सीटियां और तालियां गूंजने लगती हैं. ऐसे किरदार अब सिर्फ नेगेटिव नहीं, बल्कि अट्रैक्शन बन चुके हैं. ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इस बदलाव की शुरुआत अक्षय खन्ना और बॉबी देओल जैसे अभिनेताओं से हुई है?

जिन्होंने हिंदी सिनेमा के विलेन को नया अंदाज और अलग पहचान दी. फिल्म ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का एक सीन है, जहां वे न तो चिल्लाते हैं, न ही ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदल देती है. कमाल की बात ये है कि इस सीन में उनके साथ रणवीर सिंह भी नजर आते हैं, लेकिन हर किसी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अक्षय खन्ना और उनके डांस स्टेप्स पर टिकी रह जाती हैं. इस सीन में वे शेर-ए-बलूच गाने पर डांस स्टेप्स करते नजर आते हैं. ये कोई ओवरएक्टिंग नहीं है, बल्कि मंझी हुई अदाकारी का सबूत है.

‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की धमाकेदार एंट्री

ऐसा लगता है जैसे वे खुद इस किरदार के अंदर उतर चुके हैं. सोशल मीडिया पर लगातार ‘धुरंधर’ में उनकी एंट्री के वीडियो वायरल हो रहे हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि फिल्म की हिट होने की असली वजह अक्षय खन्ना और उनका धमाकेदार अभिनय है. ऐसा ही कुछ 2 साल पहले यानी 2023 में हुआ था जब रणबीर कपूर की ‘एनिमल’ आई थी. इस फिल्म में विलेन के किरदार में बॉबी देओल नजर आए थे और उनका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरर हुआ था, जो बिल्कुल सेम था.

2026 की सबसे बड़ी मेगा बजट फिल्म, जिसकी रिलीज पर टिकी फैंस की निगाहें, सालभर पहले मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला

‘एनिमल’ में बॉबी देओल की दमदार अदाकारी

‘एनिमल’ में बॉबी का किरदार न तो शोर मचाता, न ही बार-बार खुद को खतरनाक साबित करता है, लेकिन उनकी एंट्री ने भी पूरी फिल्म की पूरी नींव ही बदल दी थी. उस समय भी लोगों को फिल्म में उनकी एंट्री और विलेन वाले किरदार में एक अजीब सा सुकून देने वाला किरदार नजर आया था. बॉबी की बॉडी लैंग्वेज, खामोश निगाहें और परफॉर्मेंस बताती है कि डर सिर्फ आवाज या हिंसा से नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस से भी पैदा हो सकता है. खास बात ये है कि दोनों ही किरदारों को पहचान अपने-अपने यूनिक डांस स्टेप्स से मिली.

‘डार्क कैरेक्टर्स’ में बदलाव ला रहे अक्षय और बॉबी?

पहले भी कई बॉलीवुड हीरो फिल्मों में विलेन का किरदार प्ले कर चुके हैं, लेकिन अक्षय खन्ना और बॉबी देओल के किरदारों ने जो बदालव लाया है वो पहले कोई और नहीं ला सका. इस दोनों के ये ग्रे किरदार बॉलीवुड में आ रहे एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं. दोनों कलाकार पहले बॉलीवुड में रोमांटिक और सॉफ्ट हीरो के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा तारीफ विलेन के किरदारों में हो रही है. ये न तो पुराने जमाने के विलेन हैं और न ही हीरोगिरी करने वाले विलेन. ये ‘चार्मिंग थ्रेट’ हैं.

क्या होता है ‘चार्मिंग थ्रेट’?

‘चार्मिंग थ्रेट’ वो होते हैं जो देखने पर अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन उसने डर भी लगता है. हालांकि, ये कोई फिल्मी कैटेगरी नहीं है, बल्कि कुछ खास क्वालिटीज का मेल होता है. ये किरदार खुलकर अपनी इंटेंशन बयां नहीं करते. इनके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन इरादें काफी खतरनाक होते हैं. पहले हिंदी फिल्मों में हीरो और विलेन की लाइन साफ होती थी. दर्शक जानते थे कि कौन सही है और कौन गलत? लेकिन अब कहानी इतनी सीधी नहीं रही. अब किरदारों की ताकत उनका असली फैसला करता है, जो दर्शकों को भी काफी पसंद आ रहा है.

‘मैंने ऐसा क्या किया...’ ‘जलसा’ के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़, देखकर हैरान रह गए अमिताभ बच्चन, VIDEO शेयर कर बोले- ‘ये सीन...’

बदल चुकी है दर्शकों की पसंद

एक समय था जब फिल्मों में रोमांटिक और सॉफ्ट हीरो को पसंद किया जाता था और विलेन को देखकर नफर पैदा होती थी. लेकिन अब दर्शकों की पसंद भी बदल चुकी है. अब लोग ऐसे विलेन नहीं चाहते जो लंबे-लंबे डायलॉग्स बोलकर अपने अंदर की बुराई दिखाएं. आज का दर्शक उस किरदार से जुड़ता है जो स्मार्ट हो, अट्रैक्टिव हो और अपने अंदाज से डर पैदा करे. ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना की एंट्री ‘शेर-ए-बलूच’ गाने के साथ हो या ‘एनिमल’ में बॉबी देओल की ‘जमाल कुडू’ पर, दोनों ही सीन बताते हैं कि आज लोगों के बीच विलेन का ट्रेंड बदल चुका है.

कई सीरीज ने भी ग्रे किरदारों को किया पॉपुलर

लगातार लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे ग्रे किरदारों का असर OTT और ग्लोबल कंटेंट पर भी देखने को मिलता है. ‘पीकी ब्लाइंडर्स’ और ‘सक्सेशन’ जैसी सीरीज ने भी ग्रे किरदारों को काफी पॉपुलर किया. भारत में भी यंग ऑडियंस ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद कर रहे हैं जो सही और गलत की रेखा पार कर चुके हैं. ये बुराई को ग्लोरिफाइड करना नहीं है, बल्कि ह्यूमन कॉम्प्लिकेशन्स को समझने की कोशिश है. ऐसे में 90s के रोमांटिक दौर से आए अक्षय और बॉबी इस बदलाव को बखूबी समझकर खुद को नए दौर में ढाल चुके हैं.

हिंदी सिनेमा में तेजी से बढ़ रहा ग्रे किरदारों का ट्रेंड

हिंदी सिनेमा में ग्रे किरदारों का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जहां अब कहानियां सिर्फ अच्छे और बुरे की साफ लाइन पर नहीं चल रहीं. आज के दर्शक ऐसे कैरेक्टर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों की झलक हो. ओटीटी प्लेटफॉर्म और ग्लोबल कंटेंट के असर से फिल्ममेकर्स भी ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं. हीरो अब परफेक्ट नहीं हैं और विलेन पूरी तरह गलत नहीं. यही मोरालिटी कहानी को ज्यादा रियल, इंटरेस्टिंग और आज के समय से जुड़ा हुआ बनाती है. ऐसे में लोगों के अंदर भी ग्रे किरदारों को लेकर पंसद बढ़ती जा रही है.