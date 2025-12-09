'धुरंधर' के रहमान डकैत अक्षय खन्ना से इंप्रेस हुईं अमीषा पटेल, थ्रोबैक फोटो शेयर कर बोलीं- उन्हें ये एहसास नहीं है...

Dhurandhar Ameesha Patel on Akshaye Khanna: 'धुरंधर' फिल्म में रणवीर सिंह से ज्यादा अक्षय खन्ना की तारीफ हो रही है. फिल्म में रहमान डकैत किरदार को अक्षय ने कुछ इस तरह घोलकर पी लिया है कि लोगों को स्क्रीन पर उनका खूंखार अंदाज कंपा रहा है. फिल्म के बेहतरीन कलेक्शन की रफ्तार के बीच अमीषा पटेल ने अपने हमराज को-एक्टर संग पुरानी फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ हसीना ने ऐसा पोस्ट लिखा जो पलक झपकते ही वायरल हो गया.

अमीषा का पोस्ट

अमीषा ने अक्षय खन्ना संग थ्रोबैक फोटो शेयर की. इस फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा- 'ग्रेटनेस तब और अब भी ग्रेटर. ये अक्षय खन्ना हैं. ईगो लेस इंसान. हमराज के लंदन प्रमोशन के दौरान की फोटो डिनर के टाइम खींची गई. मुझे नहीं लगता कि अक्षय को इस बात का एहसास है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पूरे देश को चौंका दिया है. ये है अक्क्षू. हमेशा हम्बल और अनइफेक्टड.' अमीषा पटेल की अक्षय खन्ना के साथ ये फोटो और उनका ये पोस्ट फैंस को खूब भा रहा है.लोग लगातार कमेंट कर एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

25 सेकेंड का 'धुरंधर' का वो गाना जिसने अक्षय खन्ना की एंट्री में फूंक दी जान, नहीं आ रही थी सांस, लगाना पड़ा था ऑक्सीजन मास्क

2025 में दी दो धमाकेदार मूवीज

अक्षय खन्ना ने इस साल 'छावा' में औरंगजेब का रोल निभाकर बवाल मचा दिया था. इस रोल में उन्होंने ऐसी जान डाली कि लोगों ने उनकी खूब तारीफ की थी. इस फिल्म में वो विक्की कौशल के जिन्होंने छत्रपति सांभा जी महाराज की भूमिका निभाई थी जिसमें अक्षय उनके विरोधी थे. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली थी. इसके बाद उनकी ये फिल्म 'धुरंधर' आई जिसमें उनकी एक्टिंग का लोग लोहा मान रहे हैं. इसमें उनके 25 सेकेंड की धमाकेदार एंट्री के साथ बलूच डांस को खूब पसंद कर रहे हैं. यहां तक कि उनके इस डांस को लोग बार-बार देख भी रहे हैं. इनकी आने वाली फिल्मों की बात करें तो 'महाकाली' और 'धुरंधर 2' है.