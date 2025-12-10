Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड

Dhurandhar: अक्षय खन्ना का वायरल डांस निकला 36 साल पुराना, यहां से कॉपी किए स्टेप, वीडियो मचा रहा धमाल

Akshaye Khanna Viral Dance In Dhurandhar: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' धमाल मचा रही है. वीक डेज में भी जबरदस्त पैसे छाप रही हैं. फिल्म का विलेन अक्षय खन्ना सबसे ज्यादा भौकाल काट रहे हैं. विलेन का डांस काफी तेजी से वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर चारो तरफ छाया हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय का डांस किसी अपने से ही कॉपी बताया जा रहा है. चलिए आपको दिखाते है वायरल वीडियो-

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 10, 2025, 12:47 PM IST
अक्षय खन्ना ने यहां से कॉपी किया भौकाली डांस
अक्षय खन्ना ने यहां से कॉपी किया भौकाली डांस

Akshaye Khanna Viral Dance In Dhurandhar: रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. हर कोई फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा है. पांच दिनों में फिल्म 150 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है. पूरी फिल्म में जिस तरह विलेन अक्षय खन्ना ने भौकाल मचाया है. उनकी एक्टिंग की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है. इस फिल्म के बाद हर कोई अक्षय का फैन बन गया है. इसी बीच उनका वायरल डांस वीडियो एक बार फिर चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि वो उन्होंने 36 साल पुराने डांस से कॉपी किया है. 

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का डांस वायरल
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना ने जो डांस किया है, वो किसी ने कोरियोग्राफ नहीं किया है. वो खुद ही एक्टर ने शूट के मौके पर किया और अब सबका पसंदीदा बन गया है. लेकिन अक्षय खन्ना को वो डांस स्टेप उनके पिता विनोद खन्ना से उन्हें मिला है. 36 साल पहले जब पाकिस्तान के लाहौर में वो डांस विनोद खन्ना ने किया था तो उस वक्त उनके साथ कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी शामिल थे. जिसके बाद अब हूबहू वैसे ही अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' में किया है.

Dhurandhar Box Office Day 5: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई दहाड़, 5वें दिन कमाई 150 करोड़ पार,कलेक्शन जान उड़ जाएंगे होश 

अक्षय खन्ना ने कॉपी किया डांस स्टेप?
दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं. जिसमें वो भी एकदम ब्लैक कोट-पैंट पहने दिख रहे हैं और जैसे ही हाथ खोलकर स्टेप करते हैं तो लोगों को रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) का वायरल डांस याद आ गया. जिसकी हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है. कहा जा रहा है कि पिता विनोद खन्ना वाले स्टेप को अक्षय खन्ना ने किया है और बिल्कुल पिता की तरह एन्जॉय करते दिखे. 

पाकिस्तान के लाहौर का वायरल वीडियो 
वायरल वीडियो पाकिस्तान के लाहौर का है, जब साल 1989 में एक चैरिटी कॉन्सर्ट हुआ था. उस दौरान एक्टर विनोद खन्ना, रेखा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी एक्टर के साथ डांस करते नजर आए थे. यह पुराना वीडियो एक बार फिर चर्चा में आ गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्योंकि 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का एंट्री सीन सुर्खियों में बना हुआ है. लोग अक्षय खन्ना की तारीफ करते हुए दिख रहे हैं कि यार क्या याद ताजा कर दी.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

DhurandharAkshaye KhannaVinod Khanna

