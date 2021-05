Dia Mirza को नहीं लग सकती कोरोना वैक्सीन, सामने आई ये बड़ी वजह

नई दिल्ली: एक्ट्रेस दीया मिर्जा (Dia Mirza) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर. एक बार फिर उन्होंने ट्वीट किया है, जो कि चर्चा में है. ट्वीट में दीया मिर्जा ने कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को लेकर बड़ी जानकारी अपने फैंस से साझा की है. दीया ने जो जानकारी साझा की वो उनके जैसी गर्भवती महिलाओं के लिए जानना बहुत जरूरी है.

दीया (Dia Mirza) ने अपने ट्वीट में कहा, 'ये बहुत जरूरी है. जरूर पढ़ें और नोट करें कि फिलहाल कोई भी वैक्सीन भारत में प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान कराने वाली मांओं पर टेस्ट नहीं की गई है. मेरे डॉक्टर का कहना है कि हम ये वैक्सीन (Corona Vaccine) नहीं लगवा सकते, जब तक इसका क्लिनिकल ट्रायल्स न हो जाए.'

This is really important. Must read and also note that none of the vaccinations currently being used in India have been tested on pregnant and lactating mothers. My doctor says we cannot take these vaccines until required clinical trials have been done. https://t.co/eDtccY54Z1

— Dia Mirza (@deespeak) May 16, 2021