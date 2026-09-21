जब दीया मिर्जा ने विद्या बालन की इस फिल्म पर लगाया दाव, गिरवी पर रखा घर, प्रोड्यूसर के तौर पर हुआ नुकसान

दीया मिर्जा हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. एक्टिंग के अलावा दीया ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था. साल 2014 में एक्ट्रेस ने विद्या बालन की फिल्म बॉबी जासूस को प्रोड्यूस किया था. विद्या बालन ने लीड रोल निभाया था.
दीया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे किसी ने बोला कि अगर मैंने फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया तो मुझे बतौर एक्टर काम नहीं मिलेगा. कुछ समय के लिए मुझे काम मिलना कम हो गया. मैंने एक बड़े प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए अप्रोच किया कि मुझे भी कास्ट कर लें. उन्होंने कहा कि मुझे लगा तुम अब फिल्म प्रोड्यूस करोगी. इंडिया में जब आप प्रोड्यूसर बनना चाहती हैं तो समझा जाता है कि आप फिल्में करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं. मुझे इस भ्रम को तोड़ने में समय लग गया.
दीया ने बताया है कि उन्होंने अपना पहला घर गिरवी रखा, यह घर उन्होंने खुद खरीदा था. फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हो गई. इसके बाद एक्टर्स को डेट मिल गई. पूरी टीम तैयार थी. उस समय विद्या बालन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थी. वह काफी पॉपुलर नाम थी. उन्हें फिल्म में साइन किया गया था. जब हम फिल्म बना रहे थे तो अचानक स्टूडियो ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए,
मेरा ऐसा था कि हमें ये फिल्म बनानी है, वहीं टीम में था कि हम इस फिल्म को कैसे बनाएंगे. हमारे पास पैसे नहीं है. इसके बाद मैंने बैंक से लोन किया और अपना घर गिरवी पर रख दिया. इसके बाद हमने फिल्म बनाई, मुझे इस बात पर गर्व है कि फिल्म बेहद खूबसूरत है. मैंने विद्या बालन को उनकी पूरी सैलरी दी, मुझे गर्व हैं क्योंकि वो फिल्म में थी. पूरी फिल्म पर उनपर ही फोकस थी. इसके अलावा मैंने लाइफस्टाइल के लिए एक दोस्त बनाया. फिल्म को समर शेख ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में विद्या ने जासूस का किरदार निभाया था.
दीया मिर्जा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2021 में दीया मिर्जा ने वैभव रखी संग दूसरी शादी की थी. दोनों ने प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. कपल का बेटा भी है. दीया ने बेटे का नाम अव्यान आजाद रेखी रखा है. दीया मिर्जा की पहली शादी फिल्म निर्माता साहिल संगा से हुई थी. कपल ने साल 2014 में शादी की थी. साहिल संग दीया की पहली मुलाकात साल 2009 में हुई थी.