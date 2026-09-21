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जब दीया मिर्जा ने विद्या बालन की इस फिल्म पर लगाया दाव, गिरवी पर रखा घर, प्रोड्यूसर के तौर पर हुआ नुकसान

दीया मिर्जा ने फिल्म बॉबी जासूस को प्रोड्यूस किया था. उस दौरान एक्ट्रेस को काफी नुकसान हुआ था. दीया ने अपना घर गिरवी रखा था.

Written ByShilpa
Published: Sep 21, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:10 PM IST
जब दीया मिर्जा ने विद्या बालन की इस फिल्म पर लगाया दाव, गिरवी पर रखा घर, प्रोड्यूसर के तौर पर हुआ नुकसान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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