बड़ी उम्र के हीरो, छोटी उम्र की हीरोइन… इस हसीना ने खोली फिल्म इंडस्ट्री की पोल, बोलीं- ‘बूढ़े एक्टर को रोमांस के लिए…’

Dia Mirza Questions Age Gap in Bollywood: साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक का खिताब और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल 2000 का खिताब अपने नाम करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने 2001 में ‘रहना है तेरे दिल में’ फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उनको कई बेस्ट डेब्यू के नॉमिनेशन भी मिले. इसके बाद वे कई फिल्मों में नजर आईं, जिनमें उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया. वे अक्सर ही इंडस्ट्री में छिपी खामियों पर बात करती आई हैं.

हाल ही में एक बार फिर दीया मिर्जा ने इंडस्ट्री में मौजूद असमानता (एज गैपिंग) पर अपनी आवाज उठाई है. इस बार उन्होंने उस मुद्दे की ओर इशारा किया है कि जैसे-जैसे महिलाओं की उम्र में बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वो बड़े पर्दे से गायब सी होती जाती हैं. दीया पहले भी अपनी शादी में महिला पुजारी बुलाकर सुर्खियों में रही हैं. अब उनका कहना ये है कि जब मेल एक्टर्स की उम्र बढ़ना फिल्मों में ग्लैमर माना जाता है, तो वहीं बड़ी उम्र की फीमेल एक्ट्रेसेस को रोमांटिक किरदार क्यों नहीं दीया जाता?

इंडस्ट्री में एज गैपिंग की खोली पोल

एक हालिया इवेंट में दीया मिर्जा ने बताया कि फिल्मों की कास्टिंग में सालों से कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है. उन्होंने कहा कि आज भी अक्सर महिलाओं को उनसे काफी बड़े उम्र के मेल एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है. दीया ने साफ कहा कि उन्हें खुद ऐसे एक्टर्स के साथ कास्ट किया जाता है जो 50, 60 या 70 की उम्र में होते हैं और फिर भी दर्शकों से उम्मीद की जाती है कि उन्हें दोनों को बराबर का रोमांटिक कपल माना जाए. दीयाने इस स्थिति को उलटकर दिखाया और बताया कि इसमें कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है.

बड़ी उम्र के हीरो, छोटी उम्र की हीरोइन…

उन्होंने कहा कि फिल्मों में 60 या 70 साल की महिला को 40 साल के पुरुष के साथ हीरोइन के तौर पर दिखाने की कल्पना भी नहीं की जाती. जबकि पुरुषों के साथ ऐसा होना बिल्कुल आम है. उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नियम बताते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद भी कौन स्क्रीन पर रोमांस कर सकता है और किसे धीरे-धीरे किनारे कर दीया जाता है. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दीया ने कहा कि असली समस्या ये है कि इंडस्ट्री एक उम्र के बाद महिलाओं को ‘डिजायरेबल’ यानी अट्रैक्टिव मानना ही बंद कर देती है.

लेकिन एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा क्यों नहीं होता?

उन्होंने कहा कि फिल्मों में ऐसी जोड़ी बहुत कम दिखती है जिसमें महिला पुरुष से उम्र में बड़ी हो. दीया का कहना है कि जैसे-जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं, फिल्मों में उन्हें न तो केंद्रीय किरदार मिलता है और न ही वो गहराई जो मर्दों को मिलती है. उनका मुद्दा मर्दों की उम्र से नहीं, बल्कि महिलाओं को किनारे कर दिए जाने से है. दीया ने कहा कि यह बात सिर्फ स्क्रीन पर दिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात से जुड़ी है कि महिलाओं को उम्र के साथ सम्मान और पहचान मिले.

इवेंट के बाद शेयर किया जरूरी पोस्ट

उन्होंने कहा कि महिलाएं 40 के बाद अपने सबसे मजबूत दौर में होती हैं और खुद तय करती हैं कि उनका सफर कहां तक जाएगा. दीया का मानना है कि किसी को ये हक नहीं कि वह बताए कि महिला कब इर्रेलेवेंट हो जाती है या कब उसका समय खत्म होता है. उनका मैसेजे था कि अपनी कहानी महिलाएं खुद लिखती हैं. इवेंट के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए दीया ने लिखा कि 40 के बाद ही असली ‘पावर ईयर्स’ शुरू होते हैं. उन्होंने कहा कि महिलाएं इस उम्र में खुद को ज्यादा समझती और खुलकर जीती हैं.