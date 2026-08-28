करियर की शुरुआत में जब दीया मिर्जा को 100 लोगों के सामने उतारने पड़े कपड़े, एक्ट्रेस बोलीं- वो पल नहीं भूलती

फिल्मों में कई बार स्टार्स से मेकर्स ऐसी डिमांड कर देते हैं जिसे पूरा कर पाना स्टार्स के लिए काफी मुश्किल भरा होता है. फिल्म तुमसा नहीं देखा के गाने मुझे तुमसे मोहब्बत है कि शूटिंग के दौरान उन्हें लगभग 100 लोगों के सामने कपड़े उतारने पड़े थे. एक्ट्रेस ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि करियर की शुरुआत में उन्हें मेकर्स की इस डिमांड का पूरा करना पड़ा था. लगभग 22 साल पहले उन्हें गाने की शूटिंग के दौरान उस कंडीशन का सामना करना पड़ा था जो कि बेहद मुश्किल था. आइए जानते हैं उससे किस्से के बारे में.
हाल ही में दीया मिर्जा ने साल 2004 में रिलीज फिल्म तुमसा नहीं देखा के गाने मुझे तुमसे मोहब्बत का किस्सा शेयर किया है. यह फिल्म उनके करियर के शुरुआती समय की है. एक्ट्रेस ने बताया है कि गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी सारे आदिमों के सामने अपने कपड़े बदलने पड़े थे. इस वजह से एक्ट्रेस सेट पर काफी असहज हो गई थी.
दीया मिर्जा ने दिए इंटरव्यू में बताया है कि इस गाने के लिए उन्हें कम कपड़ों में शूट करना पड़ा था. एक महिला होने के नाते उनके लिए ये काम करना काफी मुश्किल भरा था. लेकिन सेट पर मौजूद लोग फिल्म की टीम ने पूरी कोशिश की वह गाने की शूटिंग के दौरान किसी तरह से असहज महसूस ना करें.
दीया ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया है कि सेट में गाने की कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट ने उन्हें असहज महसूस होने नहीं दिया था. वैभवी और शूटिंग से जुड़े लोगों की वजह से एक्ट्रेस ने उस समय में इतने कम कपड़ों में गाने की शूट पूरा किया था. वैभवी की वजह से वह गाना सूट करते समय कापी कॉन्फिडेंट भी थी.
दीया मिर्जा ने बताया कि करियर की शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. सफल एक्टर बनने के लिए कई सारी चुनौतियों को पूरा करना होता है. एक कालाकार आगे बढ़ता है और अपने करियर में वह लगातार सीखता है. एक्ट्रेस ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखा है और आगे भी सीखती रहने वाली हैं.
तुमसा देखा नहीं अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी लव स्टोरी है. फिल्म का निर्माण मुकेश भट्ट ने किया था. फिल्म की कहानी इंग्लिश फिल्म प्रिटी वुमन से काफी हद तक इंस्पायर थी. फिल्म की कहानी एक अमीर आदमी पर आधारित थी. इस अमीर आदमी को एक डांसर से प्यार हो जाता है. प्यार होने के बाद वह उससे शादी नहीं करता है क्योंकि लड़के परिवार उसके खिलाफ होते हैं. लड़की से शादी करने की वजह से वह अपनी विरासत खो सकता है, ऐसे में वह शादी ना करने फैसला करता है.