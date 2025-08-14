मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बसु की बॉडी का उड़ाया मजाक, अब एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब
मृणाल ठाकुर ने बिपाशा बसु की बॉडी का उड़ाया मजाक, अब एक्ट्रेस ने यूं दिया करारा जवाब

बिपाशा बसु ने मृणाल ठाकुर का नाम लिए बिना उनके बयान का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हमें इस पुरानी सोच को खत्म करना होगा कि महिलाओं के पास मसल्स नहीं हो सकतीं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 07:15 AM IST
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. ये वीडियो तब का है जब वह टीवी में काम करती थीं. इस वीडियो में उन्होंने बिपाशा बसु का मजाक उड़ाया था. उन्होंने बिपाशा को 'मर्दाना' भी कहा था. अब बिपाशा ने मृणाल को करारा जवाब दिया है और कहा कि खुद से प्यार करिए, मजबूत बनिए.

बिपाशा ने दिया मुंहतोड़ जवाब?

अब बिपाशा ने इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में लिखा है- मजबूत महिलाएं एक-दूसरे को ऊपर उठाती हैं. खूबसूरत महिलाएं मसल्स बनाओ. हमें मजबूत होने की जरुरत है. मसल्स आपको अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ देने मदद करते हैं. उस पुरानी सोच को पीछे छोड़ो जो कहती है कि महिलाओं को मजबूत नहीं दिखना चाहिए या फिजिकली मजबूत नहीं होना चाहिए. #loveyourself.

मृणाल ठाकुर ने क्या कहा था?

दरअसल, इस वीडियो में मृणाल ने कहा था, 'मैं बिपाशा से लाख गुना ज्यादा अच्छी हूं. बिपाशा के मर्दो जैसे मसल्स हैं. मृणाल को अपने इस कमेंट की वजह से काफी ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ रही है.' 

fallback

बता दें कि मृणाल ठाकुर ने टीवी से करियरमकी शुरुआत की थी. वो कुमकुम भाग्य में सपोर्टिंग रोल में नजर आई थीं. लेकिन फिर मृणाल ने फिल्मों में किस्मत आजमाई. वो सीता रामम, हे नन्ना, सुपर 30 जैसी फिल्में की. अब वो अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 में नजर आ रही हैं. इसके अलावा इन दिनों वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. दरअसल, मृणाल का नाम एक्टर धनुष के साथ जोड़ा जा रहा था. धनुष को मृणाल की बर्थडे पार्टी में हाथ थामे देखा गया था. हालांकि, मृणाल ने अफेयर की खबरों को झूठा बताया और धनुष को अच्छा दोस्त बताया.  

