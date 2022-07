पहली शादी के वक्त महज 20 साल के थे Saif Ali Khan, क्या करियर के लिए की थी Amrita Singh से शादी?

Did Saif Ali Khan marry Amrita Singh for his career: जब अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी हुई उस वक्त सैफ कुछ भी नहीं थे जबकि अमृता इंडस्ट्री में बहुत कुछ थीं. ऐसे में इस शादी ने हर किसी को हैरान किया. मैरिज के बाद जहां सैफ करियर को निखारने में बिजी हो गए तो वहीं अमृता का करियर ढलान की ओर जाने लगा.