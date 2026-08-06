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माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? अब सालो बाद तोड़ी चुप्पी; क्या कहा...

सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित संग अपनी शादी के रिश्ते वाले दावों पर खुलकर बात की है. खबर थी कि उन्होंने माधुरी दीक्षित को शादी के लिए रिजेक्ट कर दिया था. सब सालों बाद इस बारे में बताया.

Written ByIANSEdited BySwati Singh
Published: Aug 06, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:37 PM IST
माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? अब सालो बाद तोड़ी चुप्पी; क्या कहा...

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