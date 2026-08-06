माधुरी दीक्षित को सुरेश वाडकर ने शादी के लिए किया था रिजेक्ट? अब सालो बाद तोड़ी चुप्पी; क्या कहा...

इसके बाद रविंद्र जैन ने उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म 'पहेली' में गाने का मौका दिया. वहीं जयदेव ने फिल्म 'गमन' में उनसे मशहूर गजल 'सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है' गवाई. इस गाने ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान दिलाई. इसके बाद सुरेश वाडेकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 1981 में लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने उन्हें फिल्म 'क्रोधी' में लता मंगेशकर के साथ गाने का मौका दिया. इसके बाद 'प्यासा सावन' का 'मेघा रे मेघा रे', 'प्रेम रोग' का 'मैं हूं प्रेम रोगी' और 'मेरी किस्मत में तू नहीं शायद', 'सदमा' का 'ऐ जिंदगी गले लगा ले' जैसे गीतों ने उन्हें घर-घर पहुंचा दिया.