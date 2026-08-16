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वो खुश नहीं... पत्नी राधिका पंडित को पसंद नहीं आए बोल्ड सीन्स? यश ने बताया क्या था उनका रिएक्शन

Toxic: यश ने फिल्म ‘टॉक्सिक’ में कियारा आडवाणी के साथ अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर हाल ही में पत्नी राधिका पंडित के रिएक्शन पर खुलकर बात की है. एक्टर ने बताया कि ऐसे सीन्स देखकर राधिका पूरी तरह खुश नहीं थीं, लेकिन वो उन्हें समझती हैं और उनके प्रोफेशन का सम्मान करते हुए भरोसा भी करती हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:22 PM IST
वो खुश नहीं... पत्नी राधिका पंडित को पसंद नहीं आए बोल्ड सीन्स? यश ने बताया क्या था उनका रिएक्शन

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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