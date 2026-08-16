वो खुश नहीं... पत्नी राधिका पंडित को पसंद नहीं आए बोल्ड सीन्स? यश ने बताया क्या था उनका रिएक्शन

यश की बातों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जब वो सेट पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो राधिका के लिए वो उनके पति नहीं, बल्कि एक एक्टर होते हैं. उनका कहना है कि दोनों एक-दूसरे के प्रोफेशन और उसकी जरूरतों को समझते हैं. यही आपसी समझ उनके रिश्ते में भरोसा बनाए रखती है. ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में यश की कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के साथ नजर आने वाली केमिस्ट्री ने भी ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म के इंटिमेट सीन्स फिलहाल रिलीज से पहले चर्चा का बड़ा कारण बने हुए हैं.