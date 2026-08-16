वो खुश नहीं... पत्नी राधिका पंडित को पसंद नहीं आए बोल्ड सीन्स? यश ने बताया क्या था उनका रिएक्शन

साउथ सुपरस्टार यश की आने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियों में छाई हुई है. फिल्म के ट्रेलर में यश के साथ कई एक्ट्रेस के बोल्ड और इंटिमेट सीन नजर आए, जिसके बाद इन सीन्स को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब बातें होने लगीं. इसी बीच यश ने अपनी पत्नी और एक्ट्रेस राधिका पंडित के रिएक्शन के बारे में खुलकर बात की है. हाल ही में उन्होंने एक शो में माना कि उनकी पत्नी उन्हें ऐसे सीन करते देखकर पूरी तरह कम्फर्टेबल नहीं होंगी.
हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि राधिका उन्हें एक कलाकार के तौर पर समझती हैं और उनके काम पर भरोसा करती हैं. यश ने बातचीत के दौरान कहा कि वह ये कहकर बात को छिपाना नहीं चाहते कि उनकी पत्नी को इन सीन्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उनके मुताबिक, किसी भी पार्टनर के लिए अपने साथी को ऐसे सीन में देखना थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो सकता है.
यश ने आगे समझाया कि फिल्मों में कई बार कलाकारों को कहानी की जरूरत के हिसाब से ऐसे सीन करने पड़ते हैं. यश का मानना है कि अगर कोई सीन कहानी को आगे बढ़ाने और किसी खास बात को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए जरूरी है, तो उसे सिर्फ अनकम्फर्टेबल होने की वजह से हटाया नहीं जा सकता. उनके लिए ‘टॉक्सिक’ की कहानी और उसका मैसेज ज्यादा अहम है.
यश ने ये भी माना कि राधिका इन सीन को देखकर खुश नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे नाराज हो जाएंगी. एक्टर ने कहा कि उन्होंने खुद भी इन सीन्स को करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा है. उनके अनुसार, ये सब करना उनके लिए भी आसान नहीं था, लेकिन कहानी की मांग के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा. यश ने बताया कि राधिका खुद एक एक्ट्रेस हैं, इसलिए वो फिल्मी दुनिया की जरूरतों और एक्टिंग की बारीकियों को अच्छी तरह समझती हैं. यही वजह है कि वो उनके काम को लेकर उन पर भरोसा करती हैं.
यश की बातों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जब वो सेट पर एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो राधिका के लिए वो उनके पति नहीं, बल्कि एक एक्टर होते हैं. उनका कहना है कि दोनों एक-दूसरे के प्रोफेशन और उसकी जरूरतों को समझते हैं. यही आपसी समझ उनके रिश्ते में भरोसा बनाए रखती है. ‘टॉक्सिक’ के ट्रेलर में यश की कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत के साथ नजर आने वाली केमिस्ट्री ने भी ऑडियंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. फिल्म के इंटिमेट सीन्स फिलहाल रिलीज से पहले चर्चा का बड़ा कारण बने हुए हैं.
‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जबकि इसकी कहानी और स्क्रिप्ट पर गीतू मोहनदास और यश ने साथ काम किया है. फिल्म में यश एक गैंगस्टर की दोहरी भूमिका में नजर आने वाले हैं. ये फिल्म उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इससे वो ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर पहले से ही ऑडियंस में काफी एक्साइटमेंट है.