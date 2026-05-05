‘विजय’ नहीं, ये है सुपरस्टार का पूरा नाम, जानें किस धर्म को फॉलो करते हैं होने वाले CM?

तमिल सिनेमा में अपनी मेहनत और दमदार कला के दम पर एक अलग पहचान बनाने वाले सुपरस्टार थलापति विजय ने हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को बड़ी जीत दिलाई है. विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में नया इतिहास रच दिया है. रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गजों के बाद, 'कोलीवुड' के सबसे बड़े सुपरस्टार विजय यानी 'थलापति' विजय अब प्रदेश की कमान संभालेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे.

चुनाव के नतीजे आते ही सुपरस्टार विजय के घर के बाहर माहौल दिवाली जैसा हो गया. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर, परिवार और दोस्त सभी खुशी से झूम रहे हैं. वहीं उनके फैंस सड़को पर नाच रहे थे और चारों तरफ 'थलापति-थलापति' की गूंज सुनाई दे रही थी.

क्या है थलापति का असली नाम?

साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार थलापति विजय ने रोमांस, एक्शन और इमोशनल किरदारों से लोगों के दिलों पर सालों तक राज किया है. वो केवल एक एक्टर नहीं, बल्कि अब एक बड़े जनसमर्थन वाले नेता के रूप में भी देखे जा रहे हैं. फैंस उन्हें प्यार से ‘थलापति’ कहते हैं, जिसका मतलब ‘कमांडर’ होता है. लेकिन क्या आप अपने फेवरेट स्टार का पूरा नाम जानते हैं? थलापति का असली पूरा नाम ‘जोसेफ विजय चंद्रशेखर’ है. लेकिन असली नाम से दूर उनके फैंस ने उन्हें ‘थलापति’ का टाइटल दिया.

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कैसे मिला थलापति का टाइटल?

साउथ इंडस्ट्री में फैंस अपने फेवरेट स्टार को निक नेम देते हैं, जैसे रजनीकांत को 'थलाइवा' (बॉस) हैं और कमल हासन 'उलगनायगन' (यूनिवर्सल हीरो), वैसे ही विजय को लोगों ने 'थलपति' का टाइटल दिया है. दरअसल, साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'रसिगन' के बाद उन्हें ‘इलायथलपति’ (युवा सेनापति) कहा जाने लगा था. लेकिन साल 2017 में फिल्म 'जवान' के डायरेक्टर एटली के साथ फिल्म 'मर्सल' के दौरान उन्होंने 'इलाय' शब्द हटा दिया. इस तरह वो ‘इलायथलपति’ से सीधे 'थलपति' बन गए.

किस धर्म को करते हैं फॉलो?

कई बार लोग थलापति विजय के धर्म को लेकर सोच-विचार में रहते हैं और हमेशा इसके लिए फैंस के बीच जिज्ञासा बनी रहती है. सुपरस्टार विजय का जन्म ईसाई परिवार में हुआ था और वो तमिलनाडु के ईसाई वेल्लालर समुदाय से संबंध रखते हैं. विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर, एक फेमस फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने विजय के करियर को बढ़ाने में काफी मदद की है. वहीं एक्टर-राजनेता विजय की मां शोभा चंद्रशेखर, एक पॉपुलर सिंगर हैं. विजय ने हमेशा ईसाई धर्म के रीति-रिवाजों को ही फॉलो किया.

पर्सनल लाइफ कॉन्ट्रोवर्सी

फिल्मों में नाम कमाने के बाद, जब थलापति विजय ने इंडस्ट्री से संन्यास की घोषणा की तो, वो एक विवाद का हिस्सा बन गए. राजनीति में कदम रखते ही उनकी 27 साल पुरानी शादी टूट गई और उन्होंने पत्नी संगीता से तलाक ले लिया. इस दौरान उनकी पत्नी ने आरोप लगाए कि विजय साल 2021 से एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ रिश्ते में हैं और लगातार उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं. हालांकि, इन खबरों पर विजय हमेशा से चुप रहे, लेकिन हाल ही में जब उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी जीत दर्ज कराई तो, तृषा कृष्णन को उनके घर के बाहर देखा गया.