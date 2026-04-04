मोबाइल स्क्रीन ने बदली सिनेमाघरों की दुनिया... क्यों अब करोड़ों के ‘पॉपकॉर्न’ पर भारी पड़ रहा है सस्ता ‘सब्सक्रिप्शन’?

Theater vs OTT Platforms: आज के दौर में मनोरंजन का अंदाज बदल गया है. थिएटर के महंगे टिकट, बढ़ते खर्च और ट्रैफिक के झंझट से बचने के लिए लोग ओटीटी (OTT) को अपना रहे हैं. सुविधा, अपनी मर्जी से कंटेंट देखने की आजादी और घर के कंफर्ट ने सिनेमाघरों की चमक कम कर दी है. चलिए जानते हैं इसके पीछे और क्या-क्या वजह हैं.
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Theater vs OTT Platforms: आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. लोग धीरे-धीरे सिनेमाघरों की भीड़भाड़ से दूर होकर अपने घर के सोफे या बैड पर बैठकर फिल्में देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और जियोहॉटस्टार की पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह है कंफर्ट. पहले किसी फिल्म को देखने के लिए तय समय पर निकालना पड़ता था, थिएटर तक जाना पड़ता था और ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब मोबाइल और स्मार्ट टीवी ने सिनेमा को हमारी जेब में डाल दिया है.
आप कहीं भी और कभी भी अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज देख सकते हैं. यही आजादी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है. सिनेमाघरों के पीछे छूटने का एक बड़ी वजह बढ़ता खर्च भी है. आज अगर एक मिडिल क्लास फैमिली फिल्म देखने जाती है, तो टिकट, पार्किंग और खाने-पीने का खर्च मिलाकर आसानी से 2 से 3 हजार रुपये या उससे ज्यादा होता है. इसके मुकाबले ओटीटी का एक महीने का सब्सक्रिप्शन काफी सस्ता पड़ता है, जिसमें पूरा परिवार महीने भर कई फिल्में और शो देख सकता है, जो इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बना है.
लोग अब सोचने लगे हैं कि कुछ हफ्ते इंतजार कर लें और वही फिल्म घर पर आराम से देख लें. इस तरह ओटीटी एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बार-बार फिल्में देखना पसंद करते हैं. खास बात ये भी है कि ओटीटी पर आपको हर तरह का कंटेंट आसानी से मिल जाता है. यहां सिर्फ बड़ी-बड़ी फिल्मों तक सीमित नहीं रहना पड़ता, बल्कि छोटे शहरों की कहानियां, सस्पेंस, क्राइम, रोमांस और रियल लाइफ पर बनी स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं. सबसे अच्छी बात ये है कि भाषा की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सबटाइटल और डबिंग अवेलेबल है.
खास बात ये है कि ओटीटी पर अब लोग अलग-अलग देशों का कंटेंट भी देख रहे हैं. आसान शब्दों में कहें तो ओटीटी पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ है और यही इसे खास बनाता है. ओटीटी की सबसे मजबूत साइड है यहां मिलने वाला अलग-अलग तरह का कंटेंट. सिनेमाघरों में अक्सर वही फिल्में आती हैं जिनमें बड़े सितारे होते हैं या ज्यादा एक्शन-ड्रामा होता है. लेकिन ओटीटी पर हर तरह की कहानियां देखने को मिलती हैं. छोटे शहरों की कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद है.
साथ ही भाषा की भी कोई दिक्कत नहीं होती. अब लोग मलयालम, कोरियन या स्पैनिश कंटेंट भी हिंदी भाषा में देख पा रहे हैं. थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों को सेंसर बोर्ड की कई शर्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे कई बार कहानी का असर कम हो जाता है. लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मेकर्स को ज्यादा आजादी मिलती है. वे बिना ज्यादा कट-छांट के अपनी बात दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं. इसी वजह से ओटीटी पर दिखाए जाने वाले शो ज्यादा रियल और बोल्ड होते हैं. दर्शकों को भी अब वही कंटेंट पसंद आ रहा है जो सच्चाई के करीब हो.
यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई ऐसी कहानियां देखने को मिलती हैं, जो थिएटर में शायद पॉसिबल नहीं होतीं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी है. थिएटर जाकर फिल्म देखने में कई घंटे लग जाते हैं. लेकिन ओटीटी पर दर्शक अपनी फैसिलिटी के मुताबिक फिल्म देख सकते हैं. अगर बीच में कोई काम आ जाए, तो फिल्म को रोककर बाद में वहीं से शुरू किया जा सकता है. ये फैसिलिटी थिएटर में नहीं मिलती. इसके अलावा, लोग अब अपने टाइम को ज्यादा इंपोर्टेंस देने लगे हैं और उसी के मुताबिक एंटरटेनमेंट के तरीके भी बदल रहे हैं.
ओटीटी इस नई लाइफस्टाइल के हिसाब से बेहतरीन तरीके से फिट बैठ रहा है. घर पर फिल्म देखने का एक बड़ा फायदा है कंफर्ट और पर्सनल स्पेस. थिएटर में अक्सर शोर-शराबा, भीड़ और दूसरों की बातें फिल्म देखने का मजा खराब कर देती हैं. लेकिन घर पर आप अपनी पसंद के माहौल में फिल्म देख सकते हैं. अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं और बिना किसी डिस्टर्बेंस के कहानी का आनंद ले सकते हैं. कई लोग अकेले में फिल्म देखना पसंद करते हैं ताकि वे पूरी तरह कहानी से जुड़ सकें. ये फैसिलिटी ओटीटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है.
अगर भविष्य की बात करें, तो आजकल लोग हर फिल्म के लिए थिएटर जाने का प्लान नहीं बनाते. जब तक फिल्म ‘स्त्री 2’, ‘जवान’ या ‘कल्कि 2898 AD’ जैसी बड़ी और शानदार विजुअल वाली ना हो. तभी लोग 500 रुपये तक का टिकट लेने को तैयार होते हैं. लेकिन अगर कहानी सिंपल हो या सिर्फ कंटेंट पर आधारित हो, तो लोग सोचते हैं कि थोड़े दिन रुक जाते हैं, ओटीटी पर आराम से देख लेंगे. अब मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखना एक तरह की लग्जरी बन गया है. इसलिए लोग साल में बस 2-3 फिल्में ही थिएटर में देखते हैं. बाकी समय 199 रुपये के ओटीटी से काम चल जाता है. ऊपर से बिंज वॉच की आदत ने लोगों का पेशेंस भी कम कर दिया है.
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