/कॉल का जवाब दें, वरना अगली गोली सीधे छाती पर... मशहूर हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मुश्किल से बचे

हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक बेहद हैरान और डरा देने वाली खबर सामने आ रही है. अपने सुपरहिट गानों से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया पर एक खौफनाक जानलेवा हमला हुआ है. बदमाशों ने दिन-दहाड़े उनकी लग्जरी रेंज रोवर कार को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस हमले में किस्मत से दिलेर खरकिया की जान बच गई और वे बाल-बाल निकल आए. लेकिन वारदात के ठीक बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर गैंगस्टर स्टाइल में पोस्ट शेयर कर खुली धमकी दी गई है, उसने पूरे हरियाणा और म्यूजिक वर्ल्ड में दहशत फैला दी है.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक मशहूर सिंगर दिलेर खरकिया अपनी रेंज रोवर गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे. इसी दौरान अचानक अज्ञात हमलावरों ने उनकी कार को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा. कार पर कई राउंड फायर किए गए, जिससे गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा. गनीमत यह रही कि इस भयानक गोलीबारी के दौरान दिलेर खरकिया पूरी तरह से सुरक्षित बच गए और उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई. इस अचानक हुए हमले ने हर किसी को हैरान कर दिया है क्योंकि दिलेर खरकिया हरियाणा के काफी पॉपुलर और शांत स्वभाव के आर्टिस्ट माने जाते हैं.
घटना के कुछ ही देर बाद इस मामले में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पुलिस प्रशासन के भी कान खड़े कर दिए. अनिल पंडित नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और सरेआम इस हमले की जिम्मेदारी ले ली. उसने अपनी पोस्ट में न सिर्फ इस फायरिंग को अंजाम देने की बात कबूल की, बल्कि बेहद डरावनी भाषा में दिलेर खरकिया को सीधी चेतावनी भी दे डाली. वायरल पोस्ट में साफ लिखा गया कि अगर उन्होंने टाइम पर कॉल का जवाब नहीं दिया या उनकी बात नहीं मानी, तो अगली बार गोली गाड़ी पर नहीं बल्कि सीधे उनकी छाती में उतारी जाएगी.
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पोस्ट में अकेले अनिल पंडित का नाम नहीं है. वायरल हो रहे दावे के मुताबिक इस हमले की पूरी प्लानिंग और जिम्मेदारी चार लोगों ने मिलकर ली है. पोस्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि दिलेर खरकिया को निशाना बनाकर की गई इस फायरिंग के पीछे हिमांशु सोनीपत, हरि बॉक्सर, हरमन संधू और अनिल पंडित का हाथ है. खुलेआम इस तरह से गैंगस्टरों द्वारा नाम लिखकर जिम्मेदारी लेने से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि मामला किसी बड़ी रंगदारी या फिर आपसी दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है.
सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद से ही म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर्स की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. अब दिलेर खरकिया पर हुए इस जानलेवा हमले के बाद हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के तमाम कलाकार और सिंगर्स गहरे सदमे में हैं. सरेआम मिली इस खतरनाक धमकी के बाद पूरी इंडस्ट्री में खौफ का माहौल बन गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आ गई है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस सोशल मीडिया पोस्ट के आईपी एड्रेस और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
इस दिल दहला देने वाली खबर के सामने आने के बाद से ही दिलेर खरकिया के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. फैंस सिंगर की सलामती की दुआ मांग रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि दिलेर खरकिया को तुरंत कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई जाए.