Dilip Kumar Real Name: पाकिस्तान में जन्में 'यूसुफ खान' कैसे बनें 'दिलीप कुमार'? इस सुपरस्टार ने क्यों बदला था अपना नाम

Why Did Dilip Kumar Change His Name: पिछले दशकों में, बॉलीवुड में ऐसे कई सारे सितारे सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी है जो सालों तक मिटाए नहीं मिटेगी! इंडस्ट्री के टाइमलेस, दिग्गज कलाकारों की बात करें तो शायद पहले कुछ नामों में ही 'दिलीप कुमार' का नाम सभी की जुबान पर होगा. एक बेहद हैंडसम इंसान, दिलीप कुमार आज तो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उन्होंने कई सालों तक जनता को अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का मनोरंजन किया है और आज भी लोग उनकी फिल्मों को देखते और पसंद करते हैं. यह तो आपको पता होगा कि दिलीप कुमार का जन्म यहां भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था और उनका असली नाम 'यूसुफ खान' (Yusuf Khan) था. 'यूसुफ खान' बतौर एक्टर, 'दिलीप कुमार' काइसे बन गए, नाम और धर्म बदलने के पीछे उनकी क्या वजह या मजबूरी थी, आइए सबकुछ जानते हैं...

पाकिस्तान में जन्में 'यूसुफ खान' कैसे बने Dilip Kumar? जैसा कि हमने आपको अभी बताया, एक्टर दिलीप कुमार का जन्म 'यूसुफ खान' के रूप में, 11 दिसंबर, 1922 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था. भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 'यूसुफ खान' भारत आ गए थे जहां उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया. अपनी आत्मकथा 'दिलीप कुमार: द सब्स्टेंस एंड द शैडो' (Dilip Kumar: The Substance and the Shadow) में उन्होंने लिखा था कि जब उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया तो प्रोड्यूसर देविका रानी (Devika Rani) ने उनसे कहा कि उन्हें एक स्क्रीन नेम (Yusuf Khan Screen Name) रखना चाहिए जिससे जनता रिलेट कर सके और उनकी रोमांटिक इमेज से मेल खाए. इन बातों को सुनने के बाद 'यूसुफ खान' के मन में बस अपने आप ही 'दिलीप कुमार' नाम आया जो उन्होंने अपनी प्रोड्यूसर को बताया; जब प्रोड्यूसर को भी ये नाम अच्छा लगा तो इसी पर मामला फिक्स हो गया और 'यूसुफ खान' बन गए 'दिलीप कुमार'. क्यों बदला था Yusuf Khan ने अपना धर्म? जाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान में पैदा हुआ 'यूसुफ खान' एक मुसलमान थे और भारत में आकर जब उन्होंने 'दिलीप कुमार' नाम चुना तो एक तरह से उनका धर्म परिवर्तन हो गया था. कई रिपोर्ट्स के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि पाकिस्तान से भारत आने के बाद वो अपने लिए एक हिन्दू नाम रखना चाहते थे जिससे लोग उनसे इस देश में बेहतर तरह से रिलेट कर सकें. दिलीप कुमार ने अपने नए नाम के पीछे एक और वजह बताई थी. पिता से डरकर दिलीप कुमार ने बदला था अपना नाम देविका रानी के कहने पर नाम बदलने वाले दिलीप कुमार ने खुलासा किया था कि एक और वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने यह कदम उठाया था. 1970 में महेंद्र कौल को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने कहा था कि नाम बदलने के पीछे असली वजह उनके पिता से 'पिटाई का डर' था. वो कहते थे कि उनके पिता को एक्टिंग पसंद नहीं थी और वो इसे 'नौटंकी' बुलाया करते थे. आपको शायद यह न पता हो कि पेशावर में राज कपूर और दिलीप कुमार पड़ोसी थे और इसी के चलते राज कपूर का एक्टिंग करना, दिलीप कुमार के पिता को कुछ खास पसंद नहीं था.