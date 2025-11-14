जब स्क्रीन पार्टनर बने दिल के साथी, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की अधूरी प्रेम कहानी, दो लीजेंड्स की सबसे खूबसूरत दास्तां

Dilip Kumar-Kamini Kaushal Love Story: हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बीच एक गहरा, मगर अधूरा रिश्ता था. जिसके बारे में दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में भी किया है.
Dilip Kumar-Kamini Kaushal Love Story: हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज दौर की यादें हमेशा से ही दर्शकों को अपने जादू में बांधे रखती हैं. उस दौर के सितारों के बीच बनी दोस्तियां, रिश्ते और अनकहे किस्से आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं. इन्हीं में से एक दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का भी रिश्ता था. इनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, जिसे कभी पूरी तरह शब्दों में नहीं बताया गया, लेकिन इसकी गूंज दोनों की आत्मकथाओं में साफ-साफ दर्शकों को महसूस होती है.
करियर में मिली काफी सफलता
दिलीप कुमार और कामिनी कौशल दोनों कलाकारों ने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की है और उतनी ही गहराई से दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी जिया है. कामिनी कौशल ने अपनी आत्मकथा में अपनी लाइफ के उस दौर के बारे में भी ईमानदारी से बताया, जब वह और दिलीप कुमार एक-दूसरे से गहरा लगाव रखते थे.
दिलीप कुमार के साथ था एक खूबसूरत अपनापन
कामिनी कौशल ने अपना आत्मकथा में बताया कि कैसे उनके और दिलीप कुमार के बीच एक खूबसूरत अपनापन था. साथ में दोनों काफी खुश रहते थे और उनके बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव था. लेकिन कुछ हालात के वजह से उन्हें अलग होना पड़ा. एक्ट्रेस ने अपनी आत्मकथा में बताया कि वब कभी भी किसी रिश्ते को ऐसे अचानक खत्म करने में विश्वास नहीं रखती थीं. खासतौर पर उस वक्त जब परिवार की जिम्मेदारी उन पर हों. एक्ट्रेस ने अपनी बहन की बेटियों की जिम्मेदारी ली हुई थी और उन बेटियों को छोड़ देना संभव नहीं था. इसके वजह से उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और रिश्ता खत्म कर दिया.
दिलीप कुमार ने भी किया खुलासा
वहीं एक्टर दिलीप कुमार ने भी अपनी आत्मकथा 'दिलीप कुमार- स्टार लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा' में रिश्ते के बारे में उजागर किया है. उन्होंने कामिनी कौशल को अपनी पहली मोहब्बत बताया और लिखा कामिनी के साथ उन्हें एक ऐसा अपनापन लगता था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार मिलता है, उसके बाद अगर किसी के लिए दूसरी बार कुछ होता भी है तो वह केवल पहली मोहब्बत की हल्की सी परछाई होती है.
साथ में की तीन फिल्में
बता दें कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने साथ में तीन फिल्में की थी. जिसमें 'शहीद', 'शबनम' और 'नदिया के पार' शामिल हैं. इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच मोहब्बत हुई थी.
