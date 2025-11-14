Advertisement
trendingNow13004311
Hindi Newsबॉलीवुड

जब स्क्रीन पार्टनर बने दिल के साथी, दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की अधूरी प्रेम कहानी, दो लीजेंड्स की सबसे खूबसूरत दास्तां

Dilip Kumar-Kamini Kaushal Love Story: हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बीच एक गहरा, मगर अधूरा रिश्ता था. जिसके बारे में दोनों ने अपनी आत्मकथाओं में भी किया है.   

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 14, 2025, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिलीप कुमार और कामिनी कौशल लव स्टोरी
दिलीप कुमार और कामिनी कौशल लव स्टोरी

Dilip Kumar-Kamini Kaushal Love Story: हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज दौर की यादें हमेशा से ही दर्शकों को अपने जादू में बांधे रखती हैं. उस दौर के सितारों के बीच बनी दोस्तियां, रिश्ते और अनकहे किस्से आज भी लोगों की जुबां पर चढ़े रहते हैं. इन्हीं में से एक दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का भी रिश्ता था. इनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, जिसे कभी पूरी तरह शब्दों में नहीं बताया गया, लेकिन इसकी गूंज दोनों की आत्मकथाओं में साफ-साफ दर्शकों को महसूस होती है.   

करियर में मिली काफी सफलता 
दिलीप कुमार और कामिनी कौशल दोनों कलाकारों ने अपने करियर में काफी सफलता हासिल की है और उतनी ही गहराई से दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को भी जिया है. कामिनी कौशल ने अपनी आत्मकथा में अपनी लाइफ के उस दौर के बारे में भी ईमानदारी से बताया, जब वह और दिलीप कुमार एक-दूसरे से गहरा लगाव रखते थे. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप कुमार के साथ था एक खूबसूरत अपनापन 
कामिनी कौशल ने अपना आत्मकथा में बताया कि कैसे उनके और दिलीप कुमार के बीच एक खूबसूरत अपनापन था. साथ में दोनों काफी खुश रहते थे और उनके बीच एक स्वाभाविक जुड़ाव था. लेकिन कुछ हालात के वजह से उन्हें अलग होना पड़ा. एक्ट्रेस ने अपनी आत्मकथा में बताया कि वब कभी भी किसी रिश्ते को ऐसे अचानक खत्म करने में विश्वास नहीं रखती थीं. खासतौर पर उस वक्त जब परिवार की जिम्मेदारी उन पर हों. एक्ट्रेस ने अपनी बहन की बेटियों की जिम्मेदारी ली हुई थी और उन बेटियों को छोड़ देना संभव नहीं था. इसके वजह से उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा और रिश्ता खत्म कर दिया. 

fallback

दिलीप कुमार ने भी किया खुलासा 
वहीं एक्टर दिलीप कुमार ने भी अपनी आत्मकथा 'दिलीप कुमार- स्टार लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा' में रिश्ते के बारे में उजागर किया है. उन्होंने कामिनी कौशल को अपनी पहली मोहब्बत बताया और लिखा कामिनी के साथ उन्हें एक ऐसा अपनापन लगता था, जैसा पहले कभी नहीं हुआ. सच्चा प्यार जीवन में केवल एक बार मिलता है, उसके बाद अगर किसी के लिए दूसरी बार कुछ होता भी है तो वह केवल पहली मोहब्बत की हल्की सी परछाई होती है. 

साथ में की तीन फिल्में 
बता दें कि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने साथ में तीन फिल्में की थी. जिसमें 'शहीद', 'शबनम' और 'नदिया के पार' शामिल हैं. इन फिल्मों की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच मोहब्बत हुई थी. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Dilip Kumarkamini kaushal

Trending news

Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
Bihar Election Result 2025
Opinion: RJD के 'MY' में डेंट, हार के बाद तेजस्वी के लिए क्या है आगे की राह?
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
bihar
राम विलास पासवान, राजा भैया की जमात में शामिल हुईं मैथिली ठाकुर, रच दिया इतिहास
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
bihar chunav 2025
'गंगा बिहार से बंगाल जाती है...', पीएम ने कही ऐसी बात, जिस पर ममता की बढ़ेगी टेंशन
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
bihar chunav 2025
MY का दौर हुआ पुराना... अब ME का आया जमाना; NDA के 'क्लीन स्वीप' का यही है सीक्रेट!
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
bihar chunav 2025
एकमुश्त पैसा, महिलाओं की Tsunami, गठबंधन का ओवर कॉन्फिडेंस, मारक नहीं बने मुद्दे
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
BJP
'पुराना MY तुष्टिकरण खत्म, बिहार ने नया MY मॉडल चुना', कार्यकर्ताओं से बोले PM
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
election result 2025
इलेक्शन जीतने के कितने दिन के भीतर लेनी होती है शपथ, जानें क्या हैं नियम
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
Bihar Election Result 2025
शपथ लेने में सबसे आगे, कुर्सी पर टिके रहने में पीछे! अब तक कितने दिन CM रहे नीतीश
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
bihar
SIR पर विपक्ष की घेरेबंदी पर अमित शाह का हमला, कहा- इसी वजह से बढ़ी बिहार में वोटिंग
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर
bihar
Bihar Election Result 2025: बिहार में क्यों बुझ गई 'लालटेन'? हार के 5 बड़े फैक्टर