40 के दशक की इस बोल्ड एक्ट्रेस से नफरत करते थे दिलीप कुमार, खास रिश्ता होने के बाद भी बनाई थी दूरी, वजह सुन रह जाएंगे हैरान!

Dilip Kumar : हिंदी फिल्म सिनेमा में दिलीप कुमार के बड़ा चेहरा थे, उन्होंने अपनी कला और मिलनसार स्वाभाव से सभी को अपना दीवाना बना लिया था. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि दिलीप साहब एक एक्ट्रेस से नफरत करते थे, तो क्या आप भरोसा कर पाओगे? जिसका जवाब है, नहीं, मगर ये सच नहीं है. 40 के दशक की इस हसीना से दिलीप कुमार की बिल्कुल नहीं बनती थी. आइए जानते हैं एक्ट्रेस का नाम और इसके पीछे की वजह
Trending Photos
एक्टर दिलीप कुमार हिंदी सिनेमा की वो हस्ती थे, जिन्होंने इसे एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया था. लेकिन आज हम उनके फिल्मी सफर या किसी फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आज हम उस एक एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्हें वो जरा भी पसंद नहीं करते थे. जी हां! दिलीप साहब जैसे इंसान किसी से नफरत करे, ऐसा सोच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ये सच है. आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो 40, 50 दशक की जानी-मानी हसीना बेगम पारा हैं.
कौन हैं एक्ट्रेस बेगम पारा?
एक्ट्रेस बेगम पारा 40 के दशक में एक पॉपुलर हीरोइन थीं, जो कि अपने बोल्ड अंदाज और अदाओं से लगातार इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी रहती थीं. बेगम पारा ने दिलीप कुमार के छोटे भाई नसीर खान से शादी की थी, जिससे वो ‘देवदास’ एक्टर की भाभी बन गई थीं. लेकिन दिलीप और बेगम पारा की आपस में जरा भी नहीं बनती थी क्योंकि दोनों के स्वाभाव में जमीन-आसमान का फर्क था. दिलीप कुमार के सीधे-साधे व्यक्ति हुआ करते थे, तो वहीं बेगम पारा नए जमाने की मॉर्डन सोच और खुलकर जिंदगी जीने वाली महिला थीं.
दिलीप और बेगम पारा ने दूरी बना ली थी
दिलीप कुमार और बेगम पारा एक अलग स्वाभाव उन दोनों के बीच हमेशा से दीवार बना रहा था, जिसके चलते दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली. लेकिन दिलीप साहब से नाता तोड़ने के बाद भी एक्ट्रेस बेगम पारा ने फिल्मी दुनिया में अपना सफर जारी रखा और अपनी एक अलग पहचान बनाई. वहीं बेगम पारा के बेटे अयूब खान ने भी बाद में मां के नख्से कदम पर चलते हुए फिल्मों में कदम रखा था.
अमृता सिंह और बेगम पारा का रिश्ता?
दिलीप कुमार की भाभी बेगम पारा की पहचान सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं ब्लकि राजनिति में भी खूब थी. वो सैफ अली खान की पहली पत्नी और एक्ट्रेस अमृता सिंह की आंटी थीं. दरअसल अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्ताना एक्ट्रेस बेगम पारा की भतीजी थीं. अमृता सिंह की मां खसाना सुल्ताना का नाम इमरजेंसी के दौरान कई बार संजय गांधी के करीबियों में जोड़ा जाता था. कुछ इस तरह एक्ट्रेस सारा अली खान की मां अमृता सिंह का रिश्ता दिलीप कुमार के परिवार से जुड़ा था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.