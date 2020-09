14 दिनों के अंदर Dilip Kumar के घर कोरोना से हुई दूसरी मृत्यु, छोटे भाई का निधन

मुंबई: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार (Dilip Kumar) के घर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. अभी हाल ही में दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन हो गया था और अब खबर आ रही है कि उनके एक और छोटे भाई एहसान खान (Ehsan Khan) का निधन हो गया है. दरअसल, दिलीप कुमार के दोनों ही छोटे भाई असलम और एहसान खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. 21 अगस्त को असलम खान का निधन हुआ था और आज एहसान खान का निधन हुआ है.

दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से दी गई जानकरी

इस बात की जानकारी दिलीप कुमार के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट के जरिए दी गई है और यह ट्वीट दिलीप साहब के फैमिली फ्रेंड फैजल फारूकी ने किया. इस ट्वीट में लिखा गया है, 'दिलीप साहब के सबसे छोटे भाई एहसान खान का निधन कुछ घंटों पहले हुआ है. इससे पहले, सबसे छोटे भाई असलम खान का निधन हो गया था. कृपया उनके लिए प्रार्थना करें.' ट्वीट के अंत में यह भी लिखा गया है कि दिलीप कुमार की तरफ से यह ट्वीट फैजल फारूकी द्वारा किया गया है.

Dilip Saab’s youngest brother Ehsan Khan, passed away few hours ago.

Earlier, youngest brother, Aslam had passed away. We are from God and to Him we return. Pls pray for them.

Posted by @FAISALmouthshut on behalf of #DilipKumar

— Dilip Kumar (@TheDilipKumar) September 3, 2020