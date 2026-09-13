/लंदन से आया बड़ा सरप्राइज! वेम्बली के मंच से दिलजीत दोसांझ ने किया बड़ा ऐलान; भारत के इस शहर में रचने जा रहे हैं नया इतिहास

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपने फैंस को एक बेहद शानदार तोहफा दिया है. अपने वर्ल्ड टूर के सिलसिले में दिलजीत शनिवार, 12 सितंबर को लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे. इस दौरान उन्होंने अचानक एक ऐसा ऐलान कर दिया, जिसने पूरी दुनिया में मौजूद उनके भारतीय फैंस को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया. दिलजीत ने स्टेज से अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि लंदन फतह करने के बाद अब उनकी अगली बड़ी मंजिल भारत का दिलजीत लविंग शहर अहमदाबाद होने वाला है.
वेम्बली स्टेडियम में मौजूद खचाखच भरी भीड़ के सामने दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जिक्र किया. दिलजीत ने बातचीत के दौरान मशहूर इंटरनेशनल बैंड कोल्डप्ले के वहां हुए हाउसफुल कॉन्सर्ट को भी याद किया. उन्होंने अपने देसी अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा कि जब एक विदेशी ग्रुप भारत आकर पूरा स्टेडियम भर सकता है, तो फिर भारत के अपने स्टेडियम में पंजाबी परचम न लहराए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है. उनके इस बेबाक डायलॉग पर पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर दिलजीत ने तारीख का सस्पेंस भी उसी वक्त खत्म कर दिया. उन्होंने लंदन की ऑडियंस से मुस्कुराते हुए कहा कि वे 21 नवंबर 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना लाइव शो करने जा रहे हैं. ये तारीख सुनते ही वहां मौजूद लोग खुशी से चिल्लाने लगे. दिलजीत इससे पहले साल 2024 में अपने दिल-लुमिनाटी टूर के तहत अहमदाबाद गए थे, जहां उन्हें जबरदस्त प्यार मिला था. हालांकि, इस बार होने वाले शो के टिकट्स, उनकी कीमतों और बुकिंग को लेकर अभी ऑफिशियल जानकारी आना बाकी है.
अहमदाबाद के ऐलान से इतर, दिलजीत ने शनिवार को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करके एक नया इतिहास अपने नाम दर्ज कर लिया है. दिलजीत इस ऐतिहासिक और बेहद प्रतिष्ठित मैदान पर मेन हेडलाइनर के तौर पर शो करने वाले दुनिया के पहले पंजाबी सिंगर बन गए हैं. दिलजीत ने अपने शो की शुरुआत अपने मशहूर डायलॉग ‘पंजाबी आ गए वेम्बली ओए!’ के साथ धमाकेदार अंदाज में की. उन्होंने फैंस से कहा कि ये सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं है, बल्कि ये पल हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है.
करीब 90 हजार की क्षमता वाले इस विशाल स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ ने लगातार दो घंटे से ज्यादा समय तक अपनी आवाज का जादू बिखेरा. उन्होंने अपने सबसे बड़े चार्टबस्टर गाने जैसे ‘जीओएटी’, ‘लवर’, ‘हस हस’ और ‘बॉर्न टू शाइन’ गाकर पूरी महफिल लूट ली. वहां मौजूद हर उम्र और वर्ग के लोग दिलजीत की धुन पर लगातार नाचते और गाते दिखाई दिए. माहौल इतना शानदार था कि पूरा वेम्बली मैदान पंजाबी गानों की बीट्स पर झूम रहा था और लोग अपने मोबाइल कैमरों में इन पलों को कैद कर रहे थे.
दिलजीत दोसांझ ने कॉन्सर्ट के बीच में सिर्फ गाने ही नहीं गाए, बल्कि अपने फैंस के साथ दिल छू लेने वाला कनेक्शन भी बनाया. उन्होंने स्टेज पर बच्चों और एक बुजुर्ग महिला को बुलाकर उनसे काफी देर तक बातें कीं और उनका आशीर्वाद लिया. इस इमोशनल पल ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया. शो का समापन दिलजीत के सुपरहिट ट्रैक ‘मैं हूं पंजाबी’ और आसमान में जबरदस्त आतिशबाजी के साथ हुआ. अब हर किसी की नजरें उनके अहमदाबाद वाले सबसे बड़े शो की तैयारियों पर टिकी हुई हैं.