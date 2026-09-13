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लंदन से आया बड़ा सरप्राइज! वेम्बली के मंच से दिलजीत दोसांझ ने किया बड़ा ऐलान; भारत के इस शहर में रचने जा रहे हैं नया इतिहास

Diljit Dosanjh Big Announcement: लंदन के वेम्बली स्टेडियम में इतिहास रचने के बाद दिलजीत दोसांझ ने अपने भारतीय फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. दिलजीत अब सीधे अहमदाबाद के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपना लाइव कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं. जानिए उन्होंने लंदन स्टेज से शो की कौन सी तारीख का ऐलान किया है?

Written ByVandana Saini
Published: Sep 13, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:42 AM IST
लंदन से आया बड़ा सरप्राइज! वेम्बली के मंच से दिलजीत दोसांझ ने किया बड़ा ऐलान; भारत के इस शहर में रचने जा रहे हैं नया इतिहास
Image Credit: लंदन में दिलजीत दोसांझ ने किया बड़ा ऐलान (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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