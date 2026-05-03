कनाडा कॉन्सर्ट में खालिस्तान झंडों पर भड़के दिलजीत दोसांझ, बीच में रोका शो; कहा- बाहर जाओ

Diljit Dosanjh: कैलगरी में दिलजीत दोसांझ के 'Aura Tour' कॉन्सर्ट के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान-समर्थक झंडे लहराए. दिलजीत ने इस पर तुरंत रिएक्शन देते हुए स्टेज से ही उन प्रदर्शनकारियों की क्लास लगा दी.
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कनाडा के कैलगरी में मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के ‘Aura Tour’ कॉन्सर्ट के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तान समर्थक झंडे लहराने शुरू कर दिए. ये घटना कॉन्सर्ट के बीच उस वक्त हुई जब हजारों की संख्या में दर्शक दिलजीत का शो एंजॉय कर रहे थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे ही स्टेज के सामने कुछ लोग झंडे लहराते नजर आए, सिंगर ने तुरंत परफॉर्मेंस रोकते हुए सख्त रुख अपनाया.
दिलजीत दोसांझ बिना किसी हिचकिचाहट के मंच से ही उन प्रदर्शनकारियों को फटकार लगाई और साफ कहा कि कॉन्सर्ट का मकसद सिर्फ म्यूजिक और एंटरटेनमेंट है, न कि किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि या विवाद को बढ़ावा देना. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उन्हें जब भी मौका मिला, उन्होंने पंजाब के बारे में बात की है. साथ ही, उन्होंने ये भी साफ किया कि चैरिटी करना उनका काम नहीं है.
I don't really understand if Diljit supported or denounced the flag pic.twitter.com/XEelXE4DVV
— Jaspinder Kaur Udhoke (@KaurUdhoke_) May 3, 2026
खालिस्तान समर्थक को दिया करारा जवाब
इंटरनेट पर मौजूद वीडियो में कुछ लोग खालिस्तान समर्थक झंडे लहराते हुए दिख रहे हैं. खबरों के मुताबिक, इस दौरान सिंगर-एक्टर ने बीच में ही अपना कॉन्सर्ट रोक दिया. उन्होंने अपने साथी पंजाबियों द्वारा किए जाने वाले विरोध का जवाब देते हुए कहा, ‘मेरा काम चैरिटी करना नहीं है. लेकिन मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाता हूं, हमेशा पंजाब के बारे में बात करता हूं.’
पंजाब के लिए हमेशा काम किया…
सिंगर ने आगे कहा, ‘लोग अक्सर कहते हैं कि नेशनल मीडिया पंजाब के बारे में ज्यादा बात नहीं करता. मैं पंजाब की लिए हर जगह गया. मैंने वहां पंजाब के मुद्दे उठाए. जब भी जरूरत पड़ी, मैंने अपने राज्य को दिल खोलकर दान भी दिया है.’ साल 2025 में, दिलजीत एक्टर अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़ पति' (KBC) में आए थे और उन्होंने वहां से मिली रकम पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को दान कर दी थी.
जिमी फैलन के शो में भी किया पंजाब का जिक्र
दिलजीत हाल ही में जिमी फैलन के शो 'द टुनाइट शो' में शामिल हुए थे, जिसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, ‘मैं तो जिमी फैलन के शो में भी पंजाब और 'गुरु नानक जहाज' वाली घटना के बारे में बात करने गया था. मैं वहां किसी फिल्म या गाने का प्रमोशन करने नहीं गया था. मैं वहां पंजाब और उससे जुड़े मुद्दों को दुनिया के सामने लाने गया था, ताकि नेशनल मीडिया भी उन पर ध्यान दे. अगर आपको अब भी इस बात से कोई दिक्कत है कि मैं टेलीविजन पर किसी के सामने बैठा था... तो जितने झंडे दिखाने हैं, दिखाते रहो.
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