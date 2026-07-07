/मरने के बाद ही खुलेगा दिलजीत दोसांझ की जिंदगी का राज, खुद किया ऑटोबायोग्राफी को लेकर बड़ा ऐलान

पंजाबी सुपरस्टार और सिंगर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर से खबरों में छाए हुए हैं. जहां एक ओर उनके कॉन्सर्ट में आए दिन विवाद सुनने को मिलते हैं, इसी बीच उन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ा एक अहम खुलासा किया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया. दिलजीत हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे. इस लाइव के दौरान दिलजीत अपनी ऑटोबायोग्राफी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.
इस लाइव के दौरान एक फैन ने दिलजीत से पूछा कि क्या वो कभी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे?. इस पर उन्होंने 'हां' में जवाब दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसी बात कही जिसने सभी को चौंका दिया.
दिलजीत ने कहा कि वो अपनी जिंदगी की कहानी जरूर लिखना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऑटोबायोग्राफी उनके जिंदा रहते हुए नहीं छपेगी. उन्होंने बताया कि ये किताब उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज की जाएगी. इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे एक्सपीरियंस और घटनाएं हैं, जिनके सामने आने से उनके फैमिली, फ्रेंड्स और उनकी टीम को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
इसलिए सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ चाहते हैं कि उनकी पूरी कहानी को सही समय आने पर ही उनके फैंस और दोस्तों के सामने लाया जाए. हालांकि, इस लाइव के दौरान दिलजीत ने ये नहीं बताया कि किताब कब पब्लिश होगी.
इस लाइव के दौरान दिलजीत ने पंजाबी में कहा, 'मैं मरने से पहले एक किताब लिखूंगा, लेकिन वो मेरी मृत्यु के बाद ही छपेगी. मैं पहले से ये नहीं बताऊंगा कि वो कब छपेगी, क्योंकि अगर मैंने बताया तो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे. यहां तक कि मेरा अपना परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त और मेरे साथ काम करने वाले कई लोग हमारी टीम बहुत बड़ी है.'
सिंगर ने आगे कहा, 'मैं उनमें से किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता. इसलिए, मैं मरने से पहले किताब लिखूंगा, लेकिन वो मेरी मृत्यु के बाद ही पब्लिश होगी. मैं पहले से ये नहीं बताऊंगा कि वो कब पब्लिश होगी.'