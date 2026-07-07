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मरने के बाद ही खुलेगा दिलजीत दोसांझ की जिंदगी का राज, खुद किया ऑटोबायोग्राफी को लेकर बड़ा ऐलान

सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वो एक दिन अपनी जिंदगी पर किताब लिखना चाहते हैं, लेकिन इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे उनकी मृत्यु के बाद ही रिलीज किया जाएगा.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 07, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:52 PM IST
मरने के बाद ही खुलेगा दिलजीत दोसांझ की जिंदगी का राज, खुद किया ऑटोबायोग्राफी को लेकर बड़ा ऐलान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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