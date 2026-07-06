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OTT पर आते ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ पर लगा बैन, एक्टर ने दर्द बयां कर कहा- ‘फिल्म का भी वही हश्र हुआ...’

Diljit Dosanjh on Satluj Ban: पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म ‘सतलुज’ रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. जी5 पर स्ट्रीम होने के महज दो दिन बाद ही इसे अचानक हटा दिया गया है. इस बैन पर अब दिलजीत ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा और दुख दोनों जाहिर किए हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 06, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:50 AM IST
OTT पर आते ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ पर लगा बैन, एक्टर ने दर्द बयां कर कहा- ‘फिल्म का भी वही हश्र हुआ...’
Image Credit: Diljit Dosanjh on Satluj BanSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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