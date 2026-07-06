/OTT पर आते ही दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ पर लगा बैन, एक्टर ने दर्द बयां कर कहा- ‘फिल्म का भी वही हश्र हुआ...’

मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी नई फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. ये फिल्म हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज हुई थी. लेकिन रिलीज के सिर्फ दो दिन बाद ही इसे अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. जी5 के मुताबिक देश के ‘मौजूदा हालातों’ को देखते हुए फिल्म की स्ट्रीमिंग को फिलहाल भारत में रोक दिया गया है. इस अचानक लिए गए फैसले से दिलजीत के फैंस और सिनेमा प्रेमी बेहद हैरान हैं. फिल्म को अचानक हटाए जाने के पीछे की सही वजहों के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला.
दिलजीत दोसांझ के फैंस के साथ-साथ एक्टर खुद भी इस बात से काफी गुस्सा और दुख में है. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राफ में फिल्म को ओटीटी से हटाए जाने पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें एक्टर अपना गुस्सा और दुख दोनों जाहिर कर रहे हैं. उनका ये पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म की एक छोटी सी क्लिप शेयर की है और अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा, ‘फिल्म ‘सतलुज’ के साथ भी ठीक वैसा ही बर्ताव हुआ है, जैसा इसके लीड कैरेक्टर जसवंत सिंह खालड़ा के साथ असल जिंदगी में हुआ था’.
दिलजीत की ये बात लोगों के दिलों को छू रही है और फैंस इस पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं. आपको बता दें कि ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता (ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट) जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित है. जसवंत सिंह खालड़ा पंजाब के एक जाने-माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने राज्य में उग्रवाद के दौर के दौरान और उसके बाद बड़े पैमाने पर काम किया था. उस दौर में जब पंजाब में डर, हिंसा और सामाजिक अशांति का माहौल था, तब उन्होंने लापता लोगों और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों की गहराई से जांच शुरू की थी.
जसवंत सिंह खालड़ा ने पंजाब में पुलिस की ओर से किए गए अवैध एनकाउंटर और लावारिस बताकर जलाए गए शवों के सच को सबके सामने लाया था. उनके इस साहसी काम के लिए दुनिया की बड़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल’ ने उन्हें एक ह्यूमन राइट्स सेवियर माना था. सरकारी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 6 सितंबर 1995 को पुलिस ने उन्हें उनके घर के बाहर से कथित तौर पर उठा लिया था. उस दिन के बाद से उनका कुछ पता नहीं चला और वे हमेशा के लिए गायब हो गए. उन्होंने मानवता के हक के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की.
हनी त्रेहान के डायरेक्शन में बनी फिल्म ‘सतलुज’ का नाम पहले ‘पंजाब 95’ था. इस फिल्म की कहानी जसवंत सिंह के एक पर्सनल सर्च ऑपरेशन से शुरू होती है, जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और लापता लोगों और पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों के पीछे का खौफनाक सच सामने लाती है. फिल्म में पंजाब के उस दौर को दिखाया गया है जब वहां काफी अशांति और संवेदनशीलता थी. ये पूरी कहानी अन्याय, लोगों की चुप्पी और ढीले प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ जसवंत सिंह के कड़े संघर्ष को बेहद संजीदगी के साथ पर्दे पर पेश करती है, जिसका बैन कर दिया गया.
इस फिल्म की राह शुरुआत से ही बहुत मुश्किलों से भरी रही. पहले सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी की वजह से ये थिएटर्स तक नहीं पहुंच सकी. फैंस ने सालों तक इसका इंतजार किया और आखिरकार 3 जुलाई को इसे जी5 पर रिलीज किया गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. लोगों का प्यार मिलने से पहले ही, रिलीज के महज 48 घंटों के अंदर इसको अचानक प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. इस फैसले के बाद फिल्म एक बार फिर ठंडे बस्ते में चली गई है. ओटीटी से अचानक गायब होने की वजह से फैंस काफी हैरान हैं और एक बार फिर विवाद गरमा गया है.