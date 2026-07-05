Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लगा अब तगड़ा झटका, 3 दिन के भीतर OTT प्लेटफॉर्म से हटाई गई सतलुज

दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लगा अब तगड़ा झटका, 3 दिन के भीतर OTT प्लेटफॉर्म से हटाई गई 'सतलुज'

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. एक्टर की फिल्म को रिलीज के महज तीन दिन के भीतर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से हटा लिया गया है, जिसको लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 05, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:57 PM IST
दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लगा अब तगड़ा झटका, 3 दिन के भीतर OTT प्लेटफॉर्म से हटाई गई 'सतलुज'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कोहली ने गुस्से में किया खुद का नुकसान? रिटायरमेंट पर दिग्गज कप्तान का बड़ा बयान
Virat Kohli48 min ago
2
political stability49 min ago
3
Nainital News52 min ago
4
Greater Noida news58 min ago
5
Delhi water supply cut1 hr ago