दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लगा अब तगड़ा झटका, 3 दिन के भीतर OTT प्लेटफॉर्म से हटाई गई 'सतलुज'

पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लंबे समय तक सेंसर बोर्ड के साथ कानूनी लड़ाई के बाद ये फिल्म आखिरकार ओटीटी प्लेफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद ही इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. 3 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को अचानक हटाने की जानकारी खुद ZEE5 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर दी गई. बयान में कहा गया कि ताजा हालात को देखते हुए ये फिल्म अब भारत में अगले नोटिस तक रिलीज नहीं की जाएगी. हालांकि, प्लेटफॉर्म ने ये भी भरोसा दिलाया है कि वो इसे दोबारा ऑडियंस के लिए सही तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे.