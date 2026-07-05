दिलजीत दोसांझ की फिल्म को लगा अब तगड़ा झटका, 3 दिन के भीतर OTT प्लेटफॉर्म से हटाई गई 'सतलुज'

पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘सतलुज’ को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. लंबे समय तक सेंसर बोर्ड के साथ कानूनी लड़ाई के बाद ये फिल्म आखिरकार ओटीटी प्लेफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी, लेकिन सिर्फ तीन दिन बाद ही इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. 3 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म को अचानक हटाने की जानकारी खुद ZEE5 के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर दी गई. बयान में कहा गया कि ताजा हालात को देखते हुए ये फिल्म अब भारत में अगले नोटिस तक रिलीज नहीं की जाएगी. हालांकि, प्लेटफॉर्म ने ये भी भरोसा दिलाया है कि वो इसे दोबारा ऑडियंस के लिए सही तरीके से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे.
इस बयान में ZEE5 ने अपने बयान में फिल्म और इसके क्रिएटर्स के लिए सपोर्ट दिखाते हुए कहा कि दर्शकों का प्यार और सपोर्ट उन सभी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जिन्होंने इस कहानी को पर्दे पर लाने में मेहनत की है. प्लेटफॉर्म ने कहा कि वो ‘सतलुज’ और उसकी क्रिएटिव सोच के साथ मजबूती से खड़े हैं. साथ ही ये भी कहा गया कि दमदार कहानी कहने की कला लोगों को इंस्पायर करने और गहरा असर छोड़ने की ताकत रखती है.
ZEE5 ने अपने इस बयान में आगे कहा कि वो सच्ची और अच्छी कहानियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं. बयान में ये भी दोहराया गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए फिल्म को इंडिया में फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन इसे सही प्रोसेस और तरीके से जल्द ही दोबारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी. प्लेटफॉर्म ने क्रिएटिव ईमानदारी और भरोसे के साथ कही गई कहानियों के लिए अपने कमिटमेंट को भी अटूट बताया.
आपको बता दें कि डायरेक्टर हनी त्रेहान की ये फिल्म पहले ‘पंजाब 95’ नाम से बननी शुरू हुई थी, जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म करीब तीन साल तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के साथ सर्टिफिकेशन विवाद में फंसी रही थी. मेकर्स का आरोप था कि बोर्ड ने फिल्म में 127 कट लगाने की मांग की थी. काफी लंबे समय तक लड़ाई के बाद फिल्म बिना कट के ‘सतलुज’ नाम से ZEE5 पर रिलीज हुई थी.
दिलजीत की इस फिल्म को जी5 पर बिना किसी कट के रिलीज किया गया था. इस खुशी में दिलजीत दोसांझ के साथ मिलकर डायरेक्टर हनी त्रेहान ने खुशी जाहिर की थी. लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई. फिलहाल फिल्म को इंडिया में स्ट्रीमिंग से रोक दिया गया है.
ओटीटी प्लेटफॉर्म का कहना है कि वो जल्द ही इस फिल्म को इंडिया में ऑडियंस के लिए अवेलेबल करेंगे. अगले नोटिस तक फिल्म की इंडिया में स्ट्रीमिंग रोक दी गई है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ कंवलजीत सिंह, अर्जुन रामपाल, सुविंदर विक्की और गीतिका विद्या ओल्यान जैसे कलाकार नजर आए.